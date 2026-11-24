Paraguay se prepara para comenzar a exportar soja bajo las exigencias del Reglamento de Deforestación de la Unión Europea 2023/1115 (conocido como EUDR, por sus siglas en inglés). La norma prohíbe la exportación al bloque europeo de bienes vinculados a la deforestación o degradación forestal .

Tras darse a conocer este reglamento europeo en el 2023, fue cuestionada no solo por el sector productivo del país sino también por otras naciones del Mercosur.

Al respecto, Sonia Tomassone, asesora de Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), explicó que la plataforma de trazabilidad ya está desarrollada y que actualmente se trabaja en completar la documentación exigida por la normativa

El reglamento 1115 comenzará a regir el 1 de enero de 2027 para Paraguay y afecta directamente a las exportaciones de soja y harina de soja, carne vacuna, cuero, madera y carbón vegetal, entre otros productos.

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Plataforma SISE

En el caso de la soja, Tomassone comentó que la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), Capeco y Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) se reunieron hace más de un año y medio y crearon una plataforma.

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Añadió que el Sistema de Identificación de la Soja para Exportación a la Unión Europea (SISE-UE), es un sistema privado y voluntario que busca demostrar la trazabilidad exigida por la Unión Europea.

Señaló que se realizaron pruebas con algunos países del bloque, como Italia y España. Si bien reconoció que el sistema todavía no está completamente culminado, indicó que está bastante avanzado el proceso de integración de SISE con el sistema de trazabilidad y sustentabilidad VISEC de Argentina, teniendo en cuenta que el 80% de la soja paraguaya se envía a ese país.

“Tenemos un poco más de 2.000 productores en estos momentos. Estamos juntando las documentaciones pertinentes que pide el reglamento EUDR y esperamos poder empezar alguna que otra exportación a partir de febrero o marzo, cuando comiencen las exportaciones de la nueva zafra”, detalló.

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Uno de los aspectos positivos, según indicó, es que ya se monitorearon aproximadamente 800.000 hectáreas y todas pasaron la verificación sin inconvenientes.

Para Tomassone, esto demuestra que se están haciendo bien las cosas. Aclaró que la principal dificultad no estaría en el monitoreo de las tierras, sino en conseguir las documentaciones correspondientes a las declaraciones de impacto y gestión ambiental, entre otros requisitos.

Precios y costos, el desafío para exportar soja bajo el reglamento 1115

Aunque el sistema de trazabilidad avanza, Tomassone comentó que todavía no se sabe exactamente qué volumen de soja paraguaya cumplirá con todos los requisitos del reglamento.

“Estamos verificando las distintas documentaciones, ajustando los sistemas que surgen tanto de compradores de la Unión Europea como de compradores argentinos. La plataforma ya está desarrollada, ahora tenemos que ver los precios, si se justifica exportar a la Unión Europea y, si no, enviaremos soja por los canales correspondientes”, amplió.

Explicó que, si bien el 80% de la soja paraguaya se destina a Argentina, aproximadamente el 30% del volumen procesado correspondería a soja bajo el reglamento europeo. No obstante, también se está evaluando realizar exportaciones directas, sobre todo de pellets de soja, a la Unión Europea.

Sobre dónde estaría el principal desafío para Paraguay, respondió que el factor determinante serían los precios, debido a que el mercado aparentemente estaría pagando un valor diferenciado.

“La decisión dependerá tanto de los productores como de los exportadores, quienes deberán evaluar si ese precio diferenciado compensa los costos adicionales que implica comercializar soja bajo los requisitos del EUDR”, contó.