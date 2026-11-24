Unos 30.000 clientes con fondos mutuos siguen atrapados y en espera de una definición para recuperar sus inversiones. Como este sector no está bajo el amparo de la Ley de Garantía de Depósitos (FGD), debe esperar el rescate por parte de una administradora de fondos u otra alternativa que están evaluando desde la Superintendencia de Valores (SIV).

Al respecto, Rodrigo Ruiz, superintendente de Valores, explicó que tras el inicio del proceso de resolución de Ueno bank, la Superintendencia identificó los fondos mutuos que tenían exposición a instrumentos emitidos por el banco y por empresas vinculadas al Grupo Vázquez. Sin embargo, a 22 días de declararse la resolución de Ueno bank, estos más de 30.000 clientes siguen expectantes por una salida que les permita recuperar sus inversiones.

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Medidas adoptadas por la Superintendencia de Valores

Según detalló Rodrigo Ruiz, como medida de protección a los inversionistas, en primer lugar el regulador suspendió temporalmente los rescates de esas carteras mientras se actualizaba la valorización de los activos, eso fue el 03 de noviembre.

Detalló que en dos días después se reabrieron todos los fondos mutuos del sistema, a excepción de los dos fondos de Ueno, uno en guaraníes y otro en dólares, que permanecen suspendidos.

Según lo expresado por el superintendente, el 4 de noviembre, se aprobó de nuevas disposiciones regulatorias para proteger a los inversores y facilitar el traspaso de fondos entre administradoras.

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Seguidamente, el 7 de noviembre, iniciaron gestiones para que otra administradora autorizada asuma los fondos de Ueno AFPISA, con facilidades regulatorias transitorias, además del análisis de alternativas legales para ejecutar los pagos. Sin embargo, días después, esta administradora retiró su aceptación por decisión propia.

Ante esa situación, la Superintendencia convocó a todas las administradoras habilitadas por el Banco Central del Paraguay, les mostró las carteras y, sin embargo, no se llegó a una concreción positiva por el momento. Ruiz aclaró que el traspaso de fondos de una administradora a otra no depende de la Superintendencia ni tampoco pueden obligar.

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Están evaluando otras alternativas

Sin embargo, el superintendente aseguró que están evaluando otras alternativas para cumplir con los clientes de fondos mutuos y que lo estarán comunicando en los próximos días.

El superintendente mencionó que hay más de 30.000 inversores con saldos pequeños en estos fondos que están pendientes de una alternativa para recuperar sus recursos.

En paralelo, el BCP liberó el encaje legal de los bancos para que haya compradores de los títulos, tanto CDA como bonos.