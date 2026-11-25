El calendario de noviembre del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entra en la etapa de pago de salarios públicos. Conocé a quiénes les toca cobrar desde este miércoles y qué fechas quedan para el resto de los funcionarios.

Salarios públicos de noviembre: quiénes cobran hoy

El MEF paga este miércoles 25 de noviembre a los funcionarios administrativos. Son los primeros grupos de funcionarios en cobrar sus sueldos este mes, según el cronograma de la cartera.

¿Por qué no cobran los funcionarios de Salud Pública?

El personal de salud pública no se encuentra en el listado ya que el Gobierno afirmó hoy que los trabajadores administrativos y de blanco cobrarán sus sueldos antes de que termine el mes.

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¿Quiénes cobran el jueves y el viernes?

El jueves 26 de noviembre les toca a las Fuerzas Públicas, al Poder Judicial y a las gobernaciones. El viernes 27 cobran los funcionarios del sector educativo y de las universidades nacionales.

El último pago del cronograma está previsto para el lunes 30 de noviembre y corresponde a los servicios personales pendientes.

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¿Quiénes ya cobraron?

Los beneficiarios del Programa Adultos Mayores cobraron el lunes 23, al igual que los veteranos y los pensionados. El martes 24 fue el turno de los jubilados de la Caja Fiscal.

En ese sentido, el déficit de la Caja Fiscal conjunto de las Fuerzas Públicas y el Magisterio Nacional alcanzó US$ 1.421 millones entre 2021 y 2025, según el Informe de las Finanzas Públicas 2026 del MEF.

MEF: ¿qué requisito deben cumplir las instituciones para los pagos?

La cartera de Economía aclaró que el cumplimiento del calendario depende de los trámites que deben realizar las instituciones públicas.

“Los pagos están sujetos a la presentación de las Solicitudes de Transferencia de Recursos por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE)”, señala el comunicado oficial.

Por lo tanto, cada institución debe presentar la documentación correspondiente para que el MEF pueda efectuar los desembolsos en las fechas anunciadas.