El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) alertó hoy sobre rumores que hablan de la posibilidad de que galenos residentes del sistema público de salud reciban con retraso sus salarios correspondientes al corriente mes de noviembre debido a trámites legislativos para una reprogramación presupuestaria pendientes que podrían postergar los pagos hasta la segunda semana de diciembre.

Ante ese posible escenario, la secretaria general del Sinamed, Rossana González, convocó a una movilización de médicos el viernes frente a la sede del Ministerio de Salud Pública en Asunción.

Según el cronograma de pagos salariales para el funcionariado público anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas, los trabajadores de la salud debían cobrar sus sueldos hoy.

Ministerio de Salud promete pagar antes de que termine el mes

En respuesta a los rumores, el Ministerio de Salud publicó hoy un comunicado en el que afirma que los pagos de salarios correspondientes a noviembre para su personal contratado, administrativo o de blanco", se realizarán este viernes 27 de noviembre o, a más tardar, el lunes 30.

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El comunicado añade que el ministro de Salud, Isaías Fretes, se reunió el pasado lunes con el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, para “coordinar las acciones necesarias para regularizar los pagos” y que ambas instituciones están trabajando para “agilizar las gestiones administrativas y financieras”.

Esas gestiones también buscan asegurar el cumplimiento del calendario de pagos de los salarios de diciembre y de los aguinaldos, agrega el anuncio del Ministerio de Salud.