Sindicatos de docentes de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) manifestaron que estarán expectantes del tratamiento en la Cámara de Senadores del Presupuesto General de la Nación. Puntualizan que presentaron un proyecto de ampliación presupuestaria que estaría destinado a la nivelación salarial, lo que representaría US$ 4 millones dentro del presupuesto.

La dirigente gremial María Teresita Cortese detalló que el proyecto original estipulaba un presupuesto mayor, de hasta US$ 8 millones, pero acordaron implementar la nivelación salarial a partir de mediados de 2027 para reducir el impacto en el presupuesto.

Los docentes manifestaron que este proyecto no fue tratado en la Cámara de Diputados, pero que lograron conversar con algunos legisladores de la Cámara Alta, quienes estarían de acuerdo en apoyar la iniciativa.

Además de la inclusión de la nivelación salarial, indican que se logró recuperar el recorte que se hizo a las universidades nacionales. “Mañana para los universitarios es un día clave”, puntualizó Cortese, con relación a la sesión en que estudiarán este presupuesto.

Lea más: 25N: convocatoria abierta para debatir sobre la violencia de género en Encarnación

Piden nivelación salarial

Los agremiados explicaron que actualmente el salario en Itapúa para un docente titular de cátedra es de G. 1.000.000. Con este primer aumento pasaría a G. 1.300.000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estimaron que en otras categorías, como docentes adjuntos y demás, los salarios tendrían un aumento de entre G. 200.000 y G. 300.000. El proceso de nivelación sería de unos cuatro años para llegar al óptimo solicitado por los gremios, que es equiparable a lo que cobran los docentes en la Universidad Nacional de Asunción, explicó.

En el séptimo departamento existen cerca de 1.000 docentes que serían beneficiados con este aumento en las cuatro filiales de la UNI.