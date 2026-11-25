La Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (CISPY) moviliza inversiones millonarias y un aporte a la economía reveló este lunes, la Cámara compartió los resultados del año.

Durante un encuentro realizado este lunes, la Cámara compartió los resultados del año. El presidente de la CISPY, Carlos Mangabeira, comentó que el sector genera más de US$ 200 millones en valor económico, a través de una cadena que alcanza a 35.000 familias.

“Estos números nos muestran que la economía circular ya está ocurriendo en Paraguay y nuestro desafío es llevarla a una escala mucho mayor e integrar a más sectores”, expresó.

Señaló que el papel, cartón, metales, vidrio, plásticos y neumáticos fuera de uso forman parte de una actividad que adquirió dimensión industrial en Paraguay.

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Industria de reciclados y su impacto en la economía

Además detrás de la recuperación de estos materiales, existe una cadena de procesamiento, transformación e inversiones que, según los datos compartidos, supera las 216.000 toneladas procesadas y recicladas al año y representa más de US$ 200 millones en valor de materiales.

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“El desarrollo de esta actividad requiere del compromiso del sector público, el privado, la academia, las organizaciones y la ciudadanía, para fortalecer la cadena de recuperación y reincorporación de materiales a los procesos productivos”, precisó.

Inversiones que amplían la capacidad productiva

En cuanto a las inversiones, Mangabeira manifestó que el informe sectorial registra US$ 105 millones declarados por las empresas, destinados a infraestructura, ampliaciones de capacidad y modernización tecnológica.

Entre los proyectos mencionados figuran nuevas plantas e instalaciones industriales, la incorporación de un horno 100 % eléctrico y la adquisición de maquinaria y equipamiento. También se reportan avances en la modernización del reciclaje de metales, así como en hilanderías y telares.

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“El alcance de esta industria no se limita a las plantas de procesamiento. Los datos cerrados de 2026 registran 7.500 profesionales en planta, 2.500 centros de acopio y 25.000 recicladores de base. Esto alcanza a más de 140.000 personas que son beneficiadas por el desarrollo de la economía circular”, precisó.