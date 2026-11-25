Tras la publicación de sus negocios con ese grupo, Alejandro Domínguez ofreció devolver los US$ 750.000 que cobró hace dos años a la accionista de Ueno Bank, entidad bancaria actualmente en proceso de resolución. “Definitivamente hay muchas cosas que rodean al caso de Alejandro Domínguez y su relación con el grupo Vázquez y, directa o indirectamente, con la Conmebol. De hecho, la Conmebol creo que tenía fondos también en el banco Ueno”, recordó el senador.

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Aunque Domínguez afirma que “el contrato nunca fue ejecutado”, lo real es que recibió la totalidad del monto acordado y los registros de vuelo demuestran que tanto él como el imputado Miguel Vázquez utilizaron de manera intercalada un avión que integra el patrimonio de esa firma. “Fuera de eso, también la operación que se dio a luz donde él aparentemente cobró tres millones y medio de dólares en concepto de comisiones por la colocación de fondos de un banco húngaro en el banco Ueno”, agregó Nakayama.

Determinar el origen de los fondos

En el escrito de demanda se admite que Domínguez y esposa firmaron el acuerdo del 1 de noviembre de 2024 y que se percibieron US$ 750.000 del Grupo Vázquez por la venta del 50% de su participación en la citada sociedad, propietaria del avión Cessna Citation III, con matrícula N901RH. “Hay que ver el origen de los fondos porque son montos muy elevados. Lógicamente la Seprelad debería de haber investigado. Es llamativo este vínculo y también que ahora él se ofrezca a devolver entre 150 millones de dólares a través de la justicia”, cuestionó el liberal.

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Nakayama llamó a la calma y solicitó que cada caso sea analizado en particular, ya que debido al agresivo ingreso de ese grupo y sus empresas en distintos ámbitos, mucha gente tuvo interacciones con ellos. “Yo creo que mucha gente que está o estuvo asociada comercialmente con Vázquez debe aclarar su situación. Algunos habrán sido socios de buena fe también, no podemos decir que todos hayan sido con malos fines”, minimizó.

Por eso, instó a la Fiscalía y la Seprelad a revisar particularmente el proceso que involucra al dirigente deportivo. “Yo creo que en el caso de Alejandro Domínguez, como se trata de una figura pública, una persona ligada al deporte no solo nacional sino a nivel continental, es importante para él mismo que se aclare si los fondos involucrados en estas transacciones tienen la trazabilidad debida”, indicó.

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Consultado acerca de las implicancias y alcances deportivos de esta situación, evitó dar un punto de vista. “Yo no sé qué dicen las reglas de FIFA sobre eso, pero tampoco podría decir ni calificar si eso finalmente tiene alguna. Es decir si es o no un hecho punible”, concluyó.