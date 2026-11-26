En medio de la incertidumbre que rodea al consumo tras el caso Ueno Bank, el sector comercial prepara una serie de descuentos para el cierre del año.

En ese contexto, este jueves en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se realizó el lanzamiento de una nueva edición de la campaña de abaratamiento Ahorra PY en comercios mayoristas y minoristas.

El viceministro de Comercio, Alberto Sborovsky, comentó que desde el 27 de noviembre hasta el 11 de diciembre, la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar) ofrecerá productos orientados al consumo navideño y de la canasta básica, con el objetivo de contribuir al bolsillo de las familias paraguayas.

Añadió que la campaña reunirá a diferentes sectores del mercado de consumo, que ya se encuentran preparando promociones específicas.

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21 comercios participan de la campaña “Ahorra PY”

Por su parte, Miguel Tolces, vicepresidente de la Comampar, mencionó que la tercera edición de la campaña Ahorra PY tiene como objetivo contribuir a la economía de las familias paraguayas, acercando productos de calidad a precios promocionales y generando oportunidades de ahorro para los consumidores.

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“En esta tercera edición contamos con la participación de 21 empresas socias de la Comampar, con presencia en distintos puntos del país, más de 70 marcas participantes y una amplia variedad de categorías”, acotó.

Entre los productos con descuentos se encuentran artículos de primera necesidad, como arroz, yerba, fideos y productos domisanitarios. También se incluirán artículos relacionados con la Navidad y el Año Nuevo, de manera que los consumidores puedan acceder a distintas opciones con precios promocionales.

“Ahorra PY no es solamente una campaña de ofertas, sino el resultado del trabajo conjunto entre el sector comercial, las empresas proveedoras y las instituciones, con un propósito común: que el ahorro llegue a la mesa de las familias paraguayas”, detacó

Descuentos para familias afectadas por la incertidumbre financiera

Por su parte, Rubén Sosa, integrante de la Comampar, manifestó que la campaña representa una oportunidad para quienes se sintieron o están afectados por lo ocurrido en el ámbito financiero del país, situación que calificó como un golpe muy fuerte.

Subrayó que, mediante esta iniciativa, buscan paliar esa situación y contribuir a que las familias paraguayas tengan un feliz cierre de año.

¿Qué comercios se adhieren a Ahorra Paraguay?

En cuanto a los comercios que participan de la campaña citaron las siguientes empresas

Comercial San Cayetano

Comercial Rubencito

Comercial Cacique

Comercial Baby

Comercial Daisy

Comercial Virgen del Rosario

Comercial Irene

Comercial Torito

Comercial La Economía

Super Más

Total Abasto

Casa Grüter

Supermercado Guaraní

La Economía Comercial

La Candelaria

Fortis Mayorista

Box Mayorista

Ña Vero

El Ahorrazo

Supermercado Colón

Éxito Supermayorista

¿En qué ciudades estarán disponibles las promociones?

La Comampar cuenta con presencia en diferentes puntos del país. En el interior, la campaña llegará a ciudades como Guarambaré, Ciudad del Este, Concepción, Tobatí, San Ignacio (Misiones), Yaguarón, Paraguarí y Coronel Oviedo.

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Mientras que en Central y Asunción, los comercios adheridos están ubicados en Asunción, Limpio, Fernando de la Mora, Luque, Capiatá, Areguá e Itauguá.

“De esta manera, buscamos acercar nuestros beneficios y servicios a más ciudadanos con una cobertura amplia que permite llegar a distintos puntos del territorio nacional. Así que a aprovechar esta oportunidad”, concluyó.