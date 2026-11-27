Los contratados de Salud Pública tienen previsto cobrar sus salarios hoy al igual que los funcionarios de diez universidades, del Ministerio de Educación y Ciencias y de la Vicepresidencia, afirmó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Salarios públicos: a quiénes toca cobrar este viernes

El MEF ya había pagado anteayer miércoles 25 a funcionarios de algunas instituciones. El personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) quedó pendiente para fin de mes.

El atraso en el pago a este sector se da con el fin de coordinar acciones entre la cartera económica y de Salud Pública, según lo informado por el MEF. Sin embargo, la cartera adelantó que hoy abonará a un primer grupo, los funcionarios contratados de la cartera sanitaria.

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Pago de sueldos: qué universidades cobran hoy

El calendario incluye a las universidades nacionales de Asunción, Caaguazú, Canindeyú y Concepción. También figuran las universidades nacionales de Itapúa, Misiones y Pilar.

La lista se completa con la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, la Universidad Nacional del Este y la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay.

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MEF: ¿qué requisito deben cumplir las instituciones para los pagos?

La cartera de Economía aclaró que el cumplimiento del calendario depende de los trámites que deben realizar las instituciones públicas.

“Los pagos están sujetos a la presentación de las Solicitudes de Transferencia de Recursos por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE)”, señala el comunicado oficial.

Por lo tanto, cada institución debe presentar la documentación correspondiente para que el MEF pueda efectuar los desembolsos en las fechas anunciadas.