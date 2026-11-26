El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé otra ronda de pagos de salarios públicos para este jueves 26 de noviembre. Conocé qué instituciones figuran en el aviso oficial y qué pasó con los sueldos del personal de Salud Pública.

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Salarios públicos: qué instituciones cobran hoy

El MEF programó para la jornada de hoy el pago a los militares del Ministerio de Defensa Nacional y a los policías del Ministerio del Interior.

La lista también incluye a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Justicia Electoral. Figuran además el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública, la Contraloría General de la República y la Sindicatura General de Quiebras.

Pago de salarios de Salud Pública: qué pasó el miércoles

Ayer miércoles 25 cobraron funcionarios de algunas instituciones. El personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) quedó pendiente para fin de mes. El atraso en el pago a este sector se da con el fin de coordinar acciones entre la cartera económica y de Salud Pública, según lo informado por el MEF.

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MEF: ¿qué requisito deben cumplir las instituciones para los pagos?

La cartera de Economía aclaró que el cumplimiento del calendario depende de los trámites que deben realizar las instituciones públicas.

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“Los pagos están sujetos a la presentación de las Solicitudes de Transferencia de Recursos por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE)”, señala el comunicado oficial.

Por lo tanto, cada institución debe presentar la documentación correspondiente para que el MEF pueda efectuar los desembolsos en las fechas anunciadas.

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