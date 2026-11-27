Tras horas de debate, el Senado aprobó con cambios el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 que remitió a Diputados. Líder Amarilla puso en duda que la Contraloría General de la República (CGR) deba recibir más fondos, mientras que Yolanda Paredes exigió a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) que refuerce la fiscalización aduanera.

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Senador cuestiona aumento de recursos para la Contraloría

El senador Amarilla respaldó la reasignación de recursos que propuso la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), pero sostuvo que el Senado debía evaluar el desempeño de cada institución antes de asignarle más dinero ya “que no se les puede dar más a los que no hacen su trabajo”. Apuntó a la Contraloría, que tiene a su cargo el control de las cuentas y los gastos públicos.

El senador reprochó al organismo que, según su versión, no detectara contratos que calificó de “fantasmas” ni una transferencia de dinero del Instituto de Previsión Social (IPS) a Ueno Bank que, a su juicio, carecía de solvencia. “No hicieron su trabajo, no hacen y van a recibir más plata incluida”, dijo Amarilla.

Cuestionó duramente al contralor Camilo Benítez ya que hace nueve años ejerce el cargo. “En Obras Públicas nunca vio que Avelino Martínez por ejemplo se licitó a US$ 6 millones por kilómetro. En Salud Pública nunca vio las licitaciones tercerizadas donde un servicio se pagaba G. 600.000 mientras que en la calle cuesta G. 100.000”, resaltó.

Dijo que eso es inaceptable, ya que se supone que la Contraloría cuenta con un síndico en cada institución “que tienen responsabilidad personal y penal porque firmaron el balance de esas instituciones. Ellos aprobaron con su firma esos balances. La Contraloría está aplazada, por eso estamos ahora en esta situación. No podemos premiarle con G. 4.000 millones de aumento. No puede ser eso”, cuestionó.

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Yolanda Paredes reclama más controles en Aduanas

A su turno la senadora Paredes centró su crítica en la forma en que se declara la mercadería que entra por los aeropuertos. Sostuvo que hay cargas que pasan por Aduanas con una declaración distinta de su contenido y reclamó que la DNIT fiscalice esas operaciones. La senadora extendió su reclamo a los ingresos tributarios en general.

“Queremos que hagan su trabajo y se dediquen menos a los maletines, ya todos sabemos cómo se está operando en Aduanas. La recaudación aduanera debe subir indefectiblemente y más todavía en la situación en la que hoy nos encontramos con un Estado fallido”, criticó.

Su reclamo lo dirigió al titular de la DNIT, Óscar Orué, ya que a su criterio la responsabilidad del mismo es declarar lo que efectivamente se está recaudando. “Para eso supuestamente se anexó Tributación con Aduanas, para controlar; pues bien controle, señor, y déjese de la joda”, reclamó.

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Dudan de las facultades del MEF para tomar deuda

La legisladora también objetó las atribuciones que el proyecto otorga al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Señaló que el artículo 92 contempla la contratación de préstamos y la emisión de títulos por hasta US$ 587 millones; en otro articulado habla de préstamos hasta US$ 1.500 millones como techo.

Paredes invocó el artículo 202, inciso 10, de la Constitución para sostener que cada contrato de préstamo debe pasar por el Congreso. “Este es el momento que tenemos que eliminar esos articulados donde le damos más poder nuevamente al ministro de Economía, Óscar Lovera”, concluyó.

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