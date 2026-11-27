Una comitiva policial monta guardia frente a la vivienda del exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos. Esto luego que la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) dispusiera su captura este 27 de noviembre en el marco de la causa N.º 92/2026 y lo haya convocado a declaración indagatoria.

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Cronología de los hechos

El Ministerio Público la detención de Fernández Valdovinos, exministro de Economía y Finanzas y consejero de Itaipú Binacional, mediante la Resolución Fiscal N.º 13 y el Oficio N.º 327 remitido a la Comandancia de la Policía Nacional. La medida fue dispuesta por un equipo fiscal de UDEA en el marco de la causa penal N.º 92/2026. La misma causa que involucra a Santiago Peña y otros exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP).

Según el resolutivo fiscal, a Fernández Valdovinos se le atribuyen presuntos hechos de administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de activos. La imputación de sospechas gira en torno a su actuación el 28 de julio de 2025, cuando al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), firmó la Resolución M.E.F. N.º 338/2025, que autorizó a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a colocar G. 250.000.000.000 de la Caja Fiscal a cinco años de plazo en certificados de depósito de ahorro (CDA) de Ueno Bank S.A.

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Posteriormente, el 6 de agosto de 2026, cuando ya había dejado el Ministerio pero continuaba como consejero de Itaipú Binacional y los fondos previsionales seguían depositados en esa entidad bancaria, suscribió a título personal un contrato de consultoría estratégica con Grupo Vázquez S.A.E., representado por Federico Miguel Vázquez Villasanti.

De acuerdo con la resolución fiscal, el acuerdo preveía asistencia en fusiones o adquisiciones de entidades financieras reguladas en Paraguay, por un plazo inicial de dos años renovable por acuerdo escrito, y fijaba un piso mínimo asegurado de USD 600.000 (IVA incluido) en el Anexo A. Ese monto base se componía de 24 cuotas mensuales de USD 20.000 (USD 480.000) y dos pagos adicionales de USD 60.000 cada mes de diciembre (USD 120.000), cifra que podía duplicarse hasta USD 1.200.000 si se renovaba por otros dos años.

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A ello se sumaba un componente variable: una bonificación anual del 1% sobre la rentabilidad neta después de impuestos de la entidad financiera del grupo, a ser pagada dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de los estados financieros, sin que el anexo consignara la denominación social de la entidad.

La hipótesis de la Fiscalía y la orden de detención

Para los investigadores, el contrato habría servido para canalizar y dar apariencia comercial lícita a una retribución prometida a cambio de la autorización ministerial que colocó los recursos de la Caja Fiscal en Ueno Bank S.A., además de situar a Fernández Valdovinos dentro de una estructura organizada entre agosto de 2023 y noviembre de 2026 orientada a sostener la liquidez y el respaldo institucional del grupo empresarial.

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En el Oficio N.º 327, los fiscales Christian M. Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco, Laura Giacummo, Ruth Benítez y Marlene González solicitaron al Comandante de la Policía Nacional el cumplimiento de la detención para que Fernández Valdovinos sea puesto a disposición del Ministerio Público en la UDEA para su declaración indagatoria, con resguardo de sus derechos y garantías procesales.