La movilización contó con la participación de pobladores y autoridades departamentales y distritales. Los manifestantes reclamaron una solución urgente para el tramo Ayolas-Corateí, debido a la presencia de numerosos baches que dificultan la circulación y representan un peligro para quienes transitan diariamente por el lugar.

El dirigente social y trabajador del rubro turístico, Gerónimo Oribe, manifestó que el trayecto se vuelve cada vez más inseguro debido al deterioro de la capa asfáltica y a la presencia de pozos que ponen en riesgo la vida de los usuarios.

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“Este reclamo no es algo nuevo, sino que se viene arrastrando desde hace tiempo. Cada día que pasa se deteriora más la ruta y el peligro aumenta. Es necesario implementar soluciones antes de que se pierdan más vidas humanas por accidentes de tránsito que se podrían haber evitado”, expresó Oribe.

Solicitar apoyo a Yacyretá e Itaipú

Por su parte, el intendente de Ayolas, José Mutti (ANR-Añetete), quien participó de la movilización, manifestó que la Municipalidad respaldará las gestiones necesarias para conseguir la reparación del trayecto.

El jefe comunal recordó que ya mantuvo conversaciones con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), incluidos el ministro y el viceministro.

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Según indicó, la maquinaria del MOPC se encuentra disponible y no requiere acondicionamiento para realizar los trabajos. Sin embargo, el principal inconveniente es la falta de materiales necesarios para reparar la capa asfáltica.

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Ante esta situación, señaló que se está analizando la posibilidad de gestionar apoyo de las entidades binacionales Yacyretá e Itaipú.

“La compañía de Corateí es un punto turístico muy importante para el movimiento económico de Ayolas y de muchas familias, por lo que urge atender el justo reclamo de los vecinos de Corateí”, expresó Mutti.