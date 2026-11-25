El pavoroso legado financiero de las administraciones de los exintendentes asuncenos Óscar “Nenecho” Rodríguez y Luis Bello, ambos colorados cartistas, se resume en una deuda de 395 millones de dólares, derivada de la emisión de bonos, de intereses acumulados y de impagos a proveedores. El déficit acumulado supera largamente el capital disponible: en las cuentas bancarias solo hay 30.000 millones de guaraníes, insuficientes para enfrentar las obligaciones rígidas mensuales. “Se debe a todo el mundo”, según dijo Stephan Rasmussen, asesor financiero de la intendenta Soledad Núñez. La municipalidad en quiebra, que estaría priorizando el pago de servicios personales, ni siquiera tiene fondos para el pago de salarios, al que se le debe sumar el de aguinaldos.

Entretanto, las denuncias presentadas al Ministerio Público por la Contraloría General de la República en 2024 y por el abogado Enrique Wagener, en 2025, con relación al desvío de unos 512.000 millones de guaraníes recaudados por Nenecho para construir obras de desagüe pluvial, duermen el sueño de los justos en la Fiscalía Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Nada se sabe de los avances de la investigación abierta, así como tampoco de la relativa a la denuncia hecha por el abogado referido por la falta de pago a los jubilados municipales, o del préstamo presuntamente ilegal de 279.000 millones de guaraníes y el uso indebido de ocho mil millones de guaraníes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), ambos casos denunciados por el concejal Álvaro Grau (PQ). Se trata de uno de los grandes temas que aparentemente no recibió la merecida atención durante la inoperante gestión de Emiliano Rolón.

Así como la Municipalidad de Asunción, el Ministerio Público tiene una Dirección de Transparencia que, más allá de revelar datos estadísticos, nada dice del estado de las causas abiertas que concitan el interés ciudadano, como las antes mencionadas. Dados el largo tiempo transcurrido desde la presentación de las denuncias penales y el monto del dinero público que se habría malversado, la opinión pública podría sospechar que el afán investigativo está siendo atenuado por alguna fuerte influencia política y/o monetaria. Los responsables de los presuntos delitos, que andan tranquilamente y se codean con autoridades nacionales, deben reparar con sus bienes el daño causado, pero es de temer que, a este paso, habrá que esperar varios años más antes de que la Municipalidad sea resarcida, suponiendo que los fallos sean condenatorios, gracias a que se haya realizado una buena pesquisa fiscal.

Por lo demás, en el caso de los bonos de Nenecho, el desvío de fondos fue confirmado por el exinterventor Carlos Pereira, quien aludió a las “terribles prácticas ilegales” para consumarlo, razón de más para suponer que el Ministerio Público ya debería haber formulado una imputación. Quien hoy lo encabeza, Alba Cantero, hará bien en instar a sus subordinados a que las pesquisas sean a la vez rigurosas y diligentes, más aún cuando se relacionan con el empleo de fondos públicos. En los casos que afectan a la Municipalidad asuncena, ya es tiempo de que la fiscalía especializada concluya sus investigaciones. Las relativas a los bonos, por ejemplo, no deberían seguir prolongándose, como si fuera sumamente difícil constatar la enorme malversación cometida.

A la población capitalina le gustaría al menos que sus victimarios, empezando por quien aparece fuertemente sospechado, Óscar “Nenecho” Rodríguez, sean juzgados de una vez por todas. El tiempo transcurrido es más que suficiente para llegar a ciertas conclusiones, más aún atendiendo que las evidentes ilicitudes fueron señaladas también por el exinterventor de la Municipalidad. Eso de recurrir a la “cuenta única” para desviar hacia gastos corrientes los fondos previstos para las obras de desagüe pluvial, aparece como un subterfugio demasiado grosero como para requerir dos años de investigación. Ya es hora de que el Ministerio Público llegue a conclusiones que hagan esperar que los autores, cómplices y encubridores no quedarán impunes.

De nuevo: la fiscal general del Estado debe urgir el finiquito de la pesquisa, porque su dilatada prolongación hace temer que todo termine en agua de borrajas, lo que implicaría un escándalo mayúsculo. Los asuncenos tienen derecho a confiar en que quienes se apropiaron de fondos públicos para hacer con ellos lo que se les antoje, a costa de las inversiones que la ciudad requiere, sean penal y civilmente sancionados, como es justo.

La bancarrota financiera de la Municipalidad es la consecuencia necesaria de la bancarrota moral de quienes la gobernaron durante los últimos cinco años. Ahora, la Justicia debe tener la ocasión de poner las cosas en su lugar, por el bien de las finanzas comunales y la dignidad de los asuncenos: los saqueadores tienen que conocer el rigor de la ley penal: hay que poner fin a las demoras investigativas, cuanto antes.