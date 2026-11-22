Domingo 22
Coffee Party / Expresso
Ofrecido por: Expresso
Hora: 16:00
Lugar: Dazzler
Informaciones: ticketea.com.py
Martes 24
Lanzamiento de libro / Bitácora
La diplomática y gestora cultural Lourdes Espínola Wiezell presentará “Bitácora. Huellas en el Centro Cultural República del Paraguay en Buenos Aires”, un libro testimonial que recoge su experiencia al frente del primer centro cultural oficial paraguayo en el exterior, entre 2019 y 2023.
La obra documenta la creación y gestión de actividades que difundieron el arte y la cultura nacional, mediante relatos en primera persona, fotografías y registros de los eventos realizados.
La presentación será a las 20:00, en la Alianza Francesa.
Más informaciones: @alianzafrancesaasu
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Jueves 26
Concierto / Ed Sheeran
Ofrecido por: GPro
Hora: 20:00
Lugar: Jockey Club
Informaciones: ticketea.com.py
Conferencia / Un Mentes Expertas
Ofrecido por: Borja Vilaseca
Hora: 20:00
Lugar: BCP
Informaciones: ticketea.com.py
Viernes 27
Purape Fest / Festival de Podcast y Arte Sonoro
Regresa Purape Fest al Instituto Cultural Paraguayo Alemán - Goethe Zentrum el 27 y 28 de noviembre de 16:00 a 21:30.
Se trata de más de 20 obras sonoras de Paraguay y del mundo: podcasts, documentales, ficciones, arte experimental e instalaciones, con conversatorios junto a quienes las crean.
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El evento es producido por Cuarto Mundo y cuenta con el apoyo del Programa Ibermúsicas, Acción Cultural Española y el ICPA-GZ.
Más informaciones: @icpa_gz @purape.4m
Festival de Stand Up / Japuka Fest
Ofrecido por: Juanse Buzó, Diana Frutos, El Gato Siamés, Caro Romero y otros
Hora: 21:00
Lugar: Casino Carnaval, Encarnación
Informaciones: ticketea.com.py
Show Unipersonal / Cachicalientas Tour
Ofrecido por: La Jenny
Hora: 20:30
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketea.com.py
Festival Nacional del Requinto
Ofrecido por: Asociación Paraguaya de Requintistas
Hora: 20:30
Lugar: Teatro Lírico del BCP
Informaciones: ticketea.com.py
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Sábado 28
Mercado Navideño / Mercatino di Natale
“La magia de la Navidad italiana vuelve a Asunción”: llega la séptima edición del Mercatino de Natale, un encuentro que reúne a la comunidad y la familia para compartir y disfrutar de gastronomía, música, emprendimientos y sorpresas navideñas.
La cita es de 12:00 a 23:00 en la sede de Asunción de la Scuola Dante Alighieri.
Más informaciones: @idapyasu @camaraitaloparaguaya