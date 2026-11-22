Domingo 22

Coffee Party / Expresso

Ofrecido por: Expresso

Hora: 16:00

Lugar: Dazzler

Informaciones: ticketea.com.py

Martes 24

Lanzamiento de libro / Bitácora

La diplomática y gestora cultural Lourdes Espínola Wiezell presentará “Bitácora. Huellas en el Centro Cultural República del Paraguay en Buenos Aires”, un libro testimonial que recoge su experiencia al frente del primer centro cultural oficial paraguayo en el exterior, entre 2019 y 2023.

La obra documenta la creación y gestión de actividades que difundieron el arte y la cultura nacional, mediante relatos en primera persona, fotografías y registros de los eventos realizados.

La presentación será a las 20:00, en la Alianza Francesa.

Más informaciones: @alianzafrancesaasu

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Jueves 26

Concierto / Ed Sheeran

Ofrecido por: GPro

Hora: 20:00

Lugar: Jockey Club

Informaciones: ticketea.com.py

Conferencia / Un Mentes Expertas

Ofrecido por: Borja Vilaseca

Hora: 20:00

Lugar: BCP

Informaciones: ticketea.com.py

Viernes 27

Purape Fest / Festival de Podcast y Arte Sonoro

Regresa Purape Fest al Instituto Cultural Paraguayo Alemán - Goethe Zentrum el 27 y 28 de noviembre de 16:00 a 21:30.

Se trata de más de 20 obras sonoras de Paraguay y del mundo: podcasts, documentales, ficciones, arte experimental e instalaciones, con conversatorios junto a quienes las crean.

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El evento es producido por Cuarto Mundo y cuenta con el apoyo del Programa Ibermúsicas, Acción Cultural Española y el ICPA-GZ.

Más informaciones: @icpa_gz @purape.4m

Festival de Stand Up / Japuka Fest

Ofrecido por: Juanse Buzó, Diana Frutos, El Gato Siamés, Caro Romero y otros

Hora: 21:00

Lugar: Casino Carnaval, Encarnación

Informaciones: ticketea.com.py

Show Unipersonal / Cachicalientas Tour

Ofrecido por: La Jenny

Hora: 20:30

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketea.com.py

Festival Nacional del Requinto

Ofrecido por: Asociación Paraguaya de Requintistas

Hora: 20:30

Lugar: Teatro Lírico del BCP

Informaciones: ticketea.com.py

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Sábado 28

Mercado Navideño / Mercatino di Natale

“La magia de la Navidad italiana vuelve a Asunción”: llega la séptima edición del Mercatino de Natale, un encuentro que reúne a la comunidad y la familia para compartir y disfrutar de gastronomía, música, emprendimientos y sorpresas navideñas.

La cita es de 12:00 a 23:00 en la sede de Asunción de la Scuola Dante Alighieri.

Más informaciones: @idapyasu @camaraitaloparaguaya