Ciclo Laura Márquez: Testigos

Testigo X: Hugo Bogado Barrios

«Nos permitió integrarnos a lenguajes que estaban apareciendo en ese momento» (Entrevista a H. Bogado B.)

Desde mi posadolescencia, Laura es amiga mía. Con Ángel Yegros, nos íbamos a casa de Cira Moscarda, y ahí estaban también Alfredo Seppe y Bernardo Krasniansky. Y en esa época Laura estaba también haciendo sus exposiciones. Una vez creo que ella se fue de visita al taller de Cira. Otras veces yo estuve en su casa, no sé si en la calle 14 de Mayo o 15 de Agosto, un patiecito que se entraba adentro, y ella vino por casa también varias veces. Y nos reuníamos siempre, hasta cuando se fue a los Estados Unidos, cuando venía siempre nos reuníamos en la casa de Acero Zuccolillo. Él preparaba unos fideos ricos, de bienvenida a ella. Y ella le decía a quiénes quería invitar. Era jovial, era alegre, y esa su sonrisa…

Ahh, ¡Laura! Era una líder. Acá en el Paraguay ella fue una líder. Todos los otros artistas, pues, siempre formábamos guetos. Y Laura era libertaria, ella no tenía ni ataduras ni atavismo a nadie. O sea que ella no dependía de fulano de tal, ni de fulana de tal, ni de que sea liberal, ni de que sea gitano, ni de que sea negro, nada. ¡Era una mujer excepcional!

Laura es una artista de puro pedigrí. Para mí es una de las figuras de vanguardia más importantes de América Latina y del Caribe. Ella es un gran aporte intelectual, que nos sacó de esa mediterraneidad intelectual que siempre tuvimos y nos permitió integrarnos a lenguajes que estaban apareciendo en ese momento y hacia lo abstracto. Estaban Enrique Careaga, William Riquelme y los Novísimos, ¿verdad? Era líder, pero era una persona que trascendía los grupos. Al menos mi líder era, así yo la veía en esa época. Fue toda una referente. Para comenzar, ella tuvo una formación rioplatense y nosotros estábamos muy encerrados acá a los catálogos europeos. También hablaba mucho de las cosas de Itá, y así, le interesaba lo moderno pero inspirado en lo telúrico. Ella rescataba todo. Trabajaba en series. ¡Muy buena! Me gustaban sus soles. Ella encaraba el diseño de la síntesis del círculo. Y en un momento dado, cuando hizo su cartel de promoción de una exposición, Jenaro Pindú sacó también unos soles, y yo le dije, «a la pucha, vos me parece que te inspiraste también en Laura Márquez». Y se rieron a carcajadas.

En lo de Hermann Guggiari también nos encontramos varias veces con Laura. Se llevaban muy bien. Hermann la adoraba a Laura. Nos reuníamos ahí con Ida de los Ríos, con Myriam Sienra, con Michael Burt, con Pindú. Nos teníamos un respeto y un afecto, cultural y humano, muy relacionado con nuestras tareas y nuestros pensamientos, aunque éramos de distintos grupos. Teníamos mucho apoyo, nos llamábamos, nos consultábamos. ¡Teníamos tiempo, pues! Y el hermano de ella, Pilo Carlos Márquez, siempre sabía de ella, sabía la hora a la que ella se acostaba en Nueva York, si le agarró una gripe, todo. Él estaba siempre atento y al tanto.

Para mí ella era la líder más grande que había en esa época en materia de pintura. Pero se trataba de hacerla invisible, no dejaban subir cabeza. Y ella notaba eso. Para ser artista, pues, los jóvenes tenían que acceder a ciertos grupos y ella no permitía eso, no admitía, no era su estilo. Le gustaban los grupos en el sentido humano, pero no para segregar a nadie, ni para creerse chauvinista por nada. Era una mujer amplia, muy superior. Amplia de espíritu, muy buena gente. Ella es la vanguardia más importante que tuvo el Paraguay en lo pictórico.

*Hugo Bogado Barrios es artista visual, arquitecto y profesor universitario. Entre otros cargos, ha sido director general de Bienes Culturales y director del Museo Nacional de Bellas Artes.

