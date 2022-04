Especial: Contra la guerra en Ucrania

En este número especial del Suplemento Cultural atacamos la guerra desde tres flancos: contra la «liberación» del Donbás dispara desde Lima, Perú, el poeta Jorge Frisancho; contra la doble moral y la hipocresía prevalecientes en la intelectualidad de izquierda frente a este conflicto dispara desde Formosa, Argentina, el profesor Manuel Pérez; y contra la estigmatización del pueblo ucraniano como «nazi» dispara desde Asunción, Paraguay, la escritora Montserrat Álvarez.

La invasión estuvo precedida por el reconocimiento de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, dos Estados autoproclamados en la región del Donbás, en el este de Ucrania, por parte de Rusia el 21 de febrero, y por el envío de tropas rusas a esos territorios. Ante la vocación imperial abiertamente expresada por el presidente ruso en sus declaraciones y demostrada militarmente, ya no cabe alinearse con Rusia en nombre de la independencia de estas repúblicas. Sobre esto habla el artículo «Contra la “liberación” del Donbás: un argumento perverso», de Jorge Frisancho.

La izquierda en general, y en particular la latinoamericana, ha oscilado en estos meses entre un rechazo a Estados Unidos que le impide cuestionar otros imperialismos y la denuncia de absolutamente todo –de la OTAN a la UE, pasando por los extremistas ucranianos, el Banco Mundial, Zelensky y el FMI–, excepto de la potencia militar agresora. Frente a esto sienta postura Manuel Pérez en el artículo «Contra la doble moral: Desde el abismo».

Las justificaciones de la invasión alegadas por el presidente ruso cayeron en terreno fértil porque desde al menos el 2014 se viene estigmatizando al pueblo ucraniano como «nazi» a través de diversos voceros –de académicos a bots, pasando por periodistas e intelectuales «de izquierda»– y canales –como, entre otros, los medios de propaganda rusa recientemente censurados por la Unión Europea–. Al respecto escribe Montserrat Álvarez el artículo «Contra la estigmatización de los ucranianos: “Hate is not an opinión”».

Quienes firmamos hoy los textos aquí reunidos dedicamos este dossier a quienes resisten en Ucrania y se manifiestan en Rusia contra la guerra.