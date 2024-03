«Zona de interés», el genocidio cotidiano

Las inmediaciones de los campos de exterminio nazi, una superficie de unos cuarenta kilómetros cuadrados que servían como perímetro de seguridad, también eran el lugar donde se edificaban los alojamientos de sus funcionarios y guardianes. Este espacio era llamado eufemísticamente Interessengebiet, «zona de interés», por la organización que administraba los campos y ejercía la gerencia del asesinato en masa, la Schuzstaffel-Totenkopfverbände (las unidades de la calavera de las SS). El director británico de origen judío Jonathan Glazer requisa el siniestro sitio para filmar una de las películas artísticamente más ambiciosas de los últimos años y con diferencia la mejor película del año 2023.

Cineasta surgido de la publicidad y el videoclip musical de finales de los noventa, los primeros trabajos de Glazer incluyen videos que obtuvieron alta difusión en los canales televisivos de música de la época: The Universal, de Blur (1995), Virtual Insanity, de Jamiroquai (1996), Into My Arms, de Nick Cave, (1997), Karma Police, de Radiohead (1997), entre otros. En el año 2000 estreno su primer largometraje, Sexy Beast, comedia de gánsters con momentos oníricos que alberga una extraordinaria actuación de Ben Kingsley. En 2004 se estrena Birth, Reencarnación en español. Protagonizado por Nicole Kidman y con Lauren Bacall en el elenco, el filme propone la historia de una viuda joven, lista para volver a casarse y rehacer su vida hasta que irrumpe en su camino un niño que dice ser su marido fallecido diez años antes. Fracaso de taquilla y de crítica, la película no está tan mal y aguarda un rescate que merece.

Luego del traspié económico que significo la producción de Birth, Glazer se tomó diez años para estrenar su siguiente largometraje, Under the Skin (2014), protagonizado por Scarlett Johansson y actores no profesionales. La acción transcurre en Glasgow y varias escenas fueron filmadas con cámaras ocultas. La trama, que contiene elementos de ciencia ficción, misterio y terror, es una adaptación del libro del mismo título de Michel Faber. Aclamada por unos como obra maestra y odiada por otros que reparan en una trama errática y una narrativa visual pretenciosa, lo cierto es que Under the Skin nos devela a un cineasta virtuoso en el uso del encuadre, grandes planos abiertos y el plano general, que de la mano del montaje va construyendo una narrativa visual sugerente, dirigida al intelecto del espectador, en la que se nota la influencia de grandes maestros del cine como Tarkovsky, Kubrick o Bergman.

El genocidio cotidiano

Zona de interés es una adaptación de la novela homónima del escritor británico Martin Amis (1949-2023). El guión está escrito por el propio Glazer y contiene varias diferencias en relación a la novela original. El filme prescinde de nombres ficticios; el actor alemán Christian Friedel encarna a quien fuera el comandante del campo de concentración de Auschwitz, Rudolf Höss. Sandra Hüller hace el papel de la esposa del comandante, Hedwig. La pareja y sus cinco hijos viven en una residencia amplia y cómoda, con un extenso jardín, piscina, establos privados para sus caballos y una servidumbre atenta a sus requerimientos. La idílica vida familiar se despliega al lado del campo de concentración, separado tan solo por un muro. Höss es un funcionario trabajador, eficiente, un dedicado padre de familia. Hedwig está consagrada a la crianza de sus hijos y al gobierno de la casa, que ejerce con pasión.

La película de Glazer nos introduce en las peripecias diarias de sus personajes por medio de una narrativa visual impecable, planos generales y perspectivas que semejan cuadros del Quattroccento (con leve ayuda digital, ciertamente) conjugados con el uso del travelling en el exterior y cámaras filmando desde ángulos poco convencionales en los interiores, logrando en conjunto erigir ante nuestros ojos un sólido muro de fría, mezquina y desoladora maldad humana, solo agrietado por las imágenes, filmadas con cámaras térmicas, de la niña polaca Alexandra, que clandestinamente, a la noche, deja manzanas en los alrededores del campo para que las encuentren los prisioneros forzados al trabajo esclavo.

El director de fotografía polaco Lukasz Zal, quien colaboró con su compatriota Pawel Pawlikowski en Ida (2013) y Cold War (2018), es el responsable del esmerado trabajo fotográfico que vemos en Zona de interés. La opresiva música del filme, a cargo de la compositora Mica Levi, encuentra su momento sobresaliente cuando se conjuga con la ingeniería de sonido, en los créditos finales. Precisamente el excepcional tratamiento del sonido es otro de los puntos altos de la película: en Zona de interés varias capas de sonido se solapan y crean un tapiz sonoro esencial para apreciar el filme.

Las imágenes del horror

Galardonada en Cannes, en los BAFTA y en los Oscar, Zona de interés tuvo una muy breve pasantía por la cartelera de los cines asuncenos a finales de febrero y primeros días de marzo. Instamos a su reposición, pues es una película hecha y pensada para la pantalla grande, formato que permite disfrutarla en toda su magnitud.

La película se abstiene de mostrar imágenes de los horrores criminales del campo de exterminio nazi y casi exclusivamente contiene secuencias del cotidiano existir de los perpetradores del genocidio y sus familias. Esto hizo que se la relacione con el libro de Hannah Arendt Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal. Particularmente, sin controvertir esta relación, soy de la opinión de que la película de Glazer sí muestra el horror, un horror que adopta la forma de un abominable espejo que refleja nuestra mezquina obsesión por preservar el bienestar material, las posiciones de privilegio, el poder y nuestra olímpica indiferencia a que todo esto se logre a costa del sufrimiento o la vida de otros. En resumen, imágenes de desoladora precisión.

Ficha Técnica / Zona de interés

Título original: Zone of Interest

Dirección: Jonathan Glazer

Guión: Jonathan Glazer (basado en la novela de Martin Amis)

Fotografía: Lukasz Zal

Música: Mica Levi

Edición: Paul Watts

Reparto: Sandra Hüller / Christian Friedel / Ralph Herforth / Max Beck / Johann Karthaus / Luis Noah Witte / Nele Ahrensmeier / Lilli Falk / Medusa Knopf / Andrey Isaev / Julia Polaczek / Daniel Holzberg / Sascha Maaz / Freya Kreutzkam / Imogen Kogge

Productoras: Film4 / Access / Polish Film Institute / JW Films / Extreme Emotions

Idioma original: Alemán / Polaco / Yiddish

Duración: 106 min.

País: Reino Unido

Año: 2023