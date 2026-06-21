Celeste Prieto y Hernán Berdichevsky: diseño, memoria e identidad

Iberoamérica Diseña estuvo presente en la 50ma. Edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FILBA) con el conversatorio «Palabra Imaginada», sobre la intersección entre el diseño y las oportunidades de desarrollo que genera en el mundo editorial y el ámbito identitario de un país, a cargo de los diseñadores Celeste Prieto (Paraguay), miembro de la junta directiva de esta asociación, y Hernán Berdichevsky (Argentina).

Celeste Prieto: construir memoria

En la charla, Celeste afirmó que el diseño está presente en todo: en los objetos, las ciudades y los libros. En los saberes ancestrales, en la señalética, en la tecnología y en la manera en que una sociedad se representa a sí misma. Dentro de ese universo enorme, el diseño gráfico es arte y parte importante de aquellos escenarios «donde la palabra sigue siendo protagonista», dijo, en clara alusión a que el conversatorio se realizara en una de las ferias de libros más importantes de Argentina.

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«Históricamente, el diseño gráfico es una de las herramientas más visibles para construir relatos, transmitir ideas y dar forma visual a la cultura. Es un recorrido que ha sido transitado por la máquina de escribir, la computadora y actualmente por la inteligencia artificial», agregó. «Más allá de las herramientas, el diseño sigue residiendo en una idea, una organización posible del contenido, pero también en una pregunta mucho más profunda: cómo queremos ser vistos, cómo queremos ser recordados e incluso qué emoción queremos dejar en los demás».

Celeste se formó como arquitecta y siempre se interesó en entender el diseño como sistema y no solamente como superficie: «El libro es uno de los territorios más completos para el diseño gráfico. No se trata solo de ordenar información. Se trata de generar una experiencia de lectura. En el libro Hoteles del siglo XIX en Paraguay, por ejemplo, el trabajo consistía en construir una atmósfera visual capaz de dialogar con archivos históricos, fotografías antiguas, documentos de época. En el libro Cerveza en Paraguay, el diseño permitía observar cómo la gráfica publicitaria funciona como documento social. Los avisos hablan de costumbres, roles, ideas de progreso... La gráfica cuenta mucho más de lo que aparentemente muestra».

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«Uno de los proyectos presentes en esta charla, La huella de las cuerdas –prosigue Celeste–, es un libro que recorre instrumentos y músicos de América Latina, en el que el diseño editorial se mezcla con la fotografía, el archivo, el paisaje, la música y la tecnología. La incorporación de realidad aumentada fue una manera de expandir la experiencia del libro y permitir que la música, el sonido y el movimiento continuaran más allá de la página. En un soporte tan tradicional como el libro, el diseño sigue buscando nuevas maneras de narrar. Otro eje: las tapas de libros. El trabajo de Manuel Estrada, autor del libro Diseñar portadas, muestra cómo pueden alcanzar una enorme síntesis conceptual con muy pocos elementos y cómo el diseño editorial todavía puede construir memoria visual duradera en una época dominada por imágenes instantáneas».

Hernán Berdichevsky: imaginarios argentinos

Después del recorrido por el diseño editorial, Hernán Berdichevsky, invitado por Celeste Prieto a compartir el conversatorio en la segunda parte, abordó el tema de los íconos y la construcción de identidades culturales.

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El trabajo de Hernán resulta especialmente interesante porque toma objetos, palabras, símbolos y escenas muy reconocibles de la cultura popular –desde el charango hasta el alfajor, pasando por la BKF (un emblemático sillón de diseño argentino) o Maradona– y los transforma en sistemas visuales contemporáneos. Elementos cotidianos o populares terminan funcionando como signos culturales compartidos. «La identidad no se construye solamente desde los grandes discursos. También se construye desde los objetos, las palabras, las costumbres y las imágenes que una sociedad reconoce como propias», señala Hernán.

Este diseño de íconos ha sido plasmado en una serie muy particular: «El ícono de la semana». Una síntesis gráfica de sucesos políticos, sociales, culturales o deportivos representados a través de una imagen única: cómo un acontecimiento complejo puede condensarse en una imagen mínima capaz de activar inmediatamente la memoria colectiva. Es el caso de la silueta del legendario Indio Solari, que reproducimos hoy en homenaje al recientemente fallecido músico.

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En palabras de Hernán: «Los argentinos somos una nación sumamente particular. Creamos íconos, personajes, palabras, hechos, comidas, manifestaciones culturales y populares que se extienden como un reguero de pólvora por todo nuestro territorio y, como si esto fuera poco, por todo el planeta. Maradona, el dulce de leche, Gardel, Messi, Evita son solo algunos de los cientos de íconos que la historia Argentina produjo y produce día a día. Hasta ahora, nadie se interesó en recopilar de una manera moderna, simple, sintética y con un cierto grado de humor y autocrítica, este compendio de las genialidades y las miserias que creamos los argentinos». El ícono de la semana nació a finales de 2012 como una suerte de diccionario gráfico que toma la noticia más importante del momento y la convierte (síntesis mediante) en un ícono reconocible y potente. «Un espejo que, al cabo de 20 años y 1000 semanas, muestra quiénes fuimos de verdad, con todas nuestras contradicciones. Y esa, sin lugar a dudas, es la radiografía más honesta que puede tener un país».

Sobre los expositores

Celeste Prieto nació en Asunción, Paraguay, estudió Arquitectura en la Universidad Católica de Asuncion y comenzó su actividad en el mundo de la gráfica durante sus estudios universitarios con trabajos para movimientos estudiantiles y de lucha contra la dictadura. Desde 1989 diseña para la defensa de los derechos de la mujer, los trabajadores, los niños y las etnias del Paraguay. En 1994 crea su empresa Celeste Prieto Diseño, donde desarrolla trabajos de comunicación visual en el ámbito nacional e internacional.

Hernán Berdichevsky nació en Buenos Aires, Argentina, estudió Diseño Gráfico y Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, fue el responsable de la identidad del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 2010 y del símbolo del Bicentenario de la Independencia de 2016 y su trabajo de iconografía argentina, reconocido como uno de los 12 mejores proyectos de branding del mundo, ha recibido premios de la AIGA y del Gobierno de España, entre otros.

*Fabián Bozzolo (Buenos Aires, 1964) llegó en 1989 a Asunción, donde fue redactor publicitario y director creativo en las principales agencias publicitarias de Paraguay, colaborador de la revista de ABC Color, docente de la carrera de Comunicación de la Universidad Católica de Asunción y de Marketing de la Universidad Americana, primer vicepresidente del Círculo de Creativos del Paraguay y director de comunicaciones en Telefuturo. En 2013, recibió el Premio Albert Camus de Uninorte al Mejor Comunicador Institucional por su gestión al frente del área de comunicación de Canal 13, donde trabajó 10 años. Su último trabajo en nuestro país fue la coordinación de comunicación de los XII Juegos Suramericamos ASU2022. Actualmente vive en Buenos Aires, desde donde escribe como corresponsal en El Suplemento Cultural de ABC Color.