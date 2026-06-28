«Buenos días, señora presidenta…»

Aprovechando el mes de aniversario de Escritoras Paraguayas Asociadas (EPA), entidad fundada el 3 de junio de 1997 por Maybell Lebrón, Dirma Pardo y Luisa Moreno, autoras que integraban el Taller Literario del Prof. Hugo Rodríguez Alcalá, conversamos con Carmen Cáceres, su actual presidenta.

Nuestra entrevistada es una mujer de apariencia sencilla y sensible con varias novelas y libros de cuentos ya publicados. Buena administradora de su tiempo, sabe equilibrar la calidad y cantidad de horas que dedica a su familia, su profesión y su creación. «Desde pequeña –confiesa– me encantaba leer y escribir. Era muy callada, me gustaba estar sola, me encerraba en mí misma y en los libros. Lápiz y papel eran mi mejor compañía. En vez de decir lo que me molestaba, escribía. Fui acumulando escritos a lo largo de mi vida, y cambiando de temas a medida que crecía. Mi primera profesión es de administradora; me recibí en la UNA. Luego estudié psicología y realicé algunas especializaciones y posgrados».

Lea más: “Tinta viva: alma escrita, alma pintada” traduce a las artes visuales las obras de escritoras paraguayas

Aunque la lectura y la escritura fueron, como ella misma confesó, su refugio desde niña, Carmen no publicó su primera novela hasta los 49 años. Nacida en Asunción el 12 de octubre de 1959, su sensibilidad la llevó a investigar temas como el abandono infantil o la deforestación, entre otros, y convertirlos en eje de su obra narrativa con historias que buscan generar conciencia sobre estas problemáticas sociales y ambientales.

Carmen, que fue muy accesible a nuestros requerimientos, no repite el equivocado prejuicio de que el paraguayo no lee para explicar que tanto editores como autores se encuentren frustrados por la poca venta de sus obras. Ella prefiere decir que…

-Se publican pequeñas cantidades de libros porque se enfoca solo al mercado local y eso genera alto costo. Necesitamos un mercado más amplio y para ello es necesaria una mayor promoción y difusión de los libros paraguayos. No basta con participar de las ferias de libros internacionales solo para aplaudir; es necesario que los libros y sus autores sean también protagonistas. Yo creo que las embajadas pueden ayudar a las promocionarlos en el exterior. Hay que tener en cuenta que no solo la danza y la música son la expresión cultural de un país.

¿Qué leías de jovencita? ¿Tenias algún autor o autora preferido?

De joven leía de todo, pero me encantaban los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer. Me impactó María, de Jorge Isaacs, y tampoco olvido a José Mármol, que con su novela histórica Amalia me hizo recorrer la Buenos Aires de 1840. Desde entonces creo que sueño con sus plazas y calles.

¿Investigás mucho antes de escribir, o sos más bien intuitiva?

Por lo general investigo mucho antes de escribir una novela; cuando un tema me llama la atención, ya no lo dejó hasta descubrir todo sobre él. Pero no ocurre lo mismo con el cuento, que lo escribo sin pensar mucho.

¿Cuáles son tus temas preferidos?

Me enfoco mucho en los temas sociales. Niños en situación de calle, adicción, migración, trata de personas, medio ambiente son algunos de los temas que me gusta abordar.

¿Necesitas silencio y soledad para escribir, o podés crear en medio del bullicio?

Yo escribo en cualquier lugar. Puedo sacar mi agenda en medio del gentío y escribir algunas ideas antes de que se escapen.

¿Por qué elegiste Amazon para publicar la mayoría de tus obras?

Lo elegí para publicar mis libros durante la pandemia con la idea de venderlos; además, tengo numerosos parientes y amigos que viven en el exterior y es la única manera de que los consigan a bajo costo.

¿Tu opinión sobre EPA? ¿Es necesario que haya una entidad de mujeres escritoras?

Sí. EPA es muy importante para las escritoras paraguayas porque a través de este gremio se van posicionando en el ámbito literario. Además, brinda espacio a nuevas generaciones de escritoras.

¿Cuál es tu próxima obra?

Entre ceniza y olvido se llama la novela que estoy escribiendo, enfocada en la pérdida de la memoria, ese mal que aqueja a muchas personas y que impide disfrutar de la vida hasta el final.

¿Sos una autora feminista?

Sí, me considero una autora feminista porque la condición de la mujer atraviesa gran parte de mis obras. En mis novelas aparecen sus luchas, sus silencios, sus dolores y sus conquistas; escribo sobre el trabajo, la violencia, los abusos y las múltiples desigualdades que marcan la vida de muchas mujeres.

*Carmen Cáceres (Asunción, 1959), cuentista y novelista, es licenciada en Administración por la Universidad Nacional de Asunción y especialista en Didáctica Universitaria, posgrado realizado en la Universidad Centro Médico Bautista (UCMB). Ha publicado Hija de nadie (2008), Una maleta cargada de sueños (2013), La casa de techo azul (2016), La máscara de Astrea (2020) y El tercer pasajero (2025), entre otros libros. Actualmente es presidenta de Escritoras Paraguayas Asociadas (EPA).

*Lita Pérez Cáceres (María Amelia Pérez de Cabral, Asunción, 1940) es escritora y periodista. Ha trabajado en los diarios Noticias, ABC Color, Hoy y La Nación, entre otros, ha conducido programas de radio en las emisoras Ñandutí y Chaco Boreal y ha publicado María Magdalena María (Intercontinental, 1997), Encaje secreto (Intercontinental, 2002), Cartas de amor y otros cuentos (Fausto, 2010; Premio Roque Gaona de la Sociedad de Escritores del Paraguay), Circo Desolación (Servilibro, 2012) y Locas de amor (Fausto, 2025), entre otros libros.