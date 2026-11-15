Abdul El-Sayed no es woke

Según AP, a las 14:01 del 12 de noviembre (hora del Pacífico) y con el 98 % del voto escrutado según su estimación, el demócrata Abdul El-Sayed sumaba 2.520.883 votos en Michigan (52,5 %) frente a los 2.181.108 (45,5 %) de su rival republicano Mike Rogers; la agencia ya había declarado su victoria. Las cifras son provisorias. El-Sayed será el primer musulmán electo al Senado de Estados Unidos, y el dato invita a archivar su triunfo en el cajón de las identidades: hito de la diversidad, victoria de la representación, signo de época. El cajón está mal elegido. Lo que El-Sayed ofreció a los electores de Michigan se parece más a una factura que a un espejo.

Su programa cabe en una consigna. En mayo, en el auditorio de la escuela secundaria Mumford, en Detroit, la sala completaba a coro sus estribillos –dinero en el bolsillo, Medicare para todos–, según la crónica de The American Prospect. El resto del repertorio era el fin de las guerras interminables y la educación superior gratuita; su frase de cabecera tenía el tono de una queja doméstica: «No debería ser tan difícil». Al lanzar su candidatura, su sitio de campaña proponía abolir la deuda médica, hacer cumplir las leyes antimonopolio, instaurar Medicare para todos y abrir vías de educación superior sin matrícula ni deuda, sea un aprendizaje técnico de dos años o una carrera de cuatro. Ocho años antes, como aspirante a gobernador, pedía guardería gratuita, salud universal, inversión en infraestructura y matrícula cero para los hogares con ingresos anuales inferiores a 150.000 dólares. Ganada la elección, enumeró ante el canal Local 4 de Detroit sus prioridades: el costo de la salud, la sindicalización mediante la Ley PRO (Protecting the Right to Organize) y el financiamiento escolar.

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¿Qué significa woke? La palabra tiene una genealogía honorable. Susan Neiman recuerda, en Left Is Not Woke (Polity, 2023), que su primer uso registrado figura en «Scottsboro Boys», una canción de Lead Belly de 1938 dedicada a nueve adolescentes negros condenados a muerte por violaciones que no habían cometido: estar woke era vigilar la injusticia. En pocos años pasó de elogio a insulto, y la derecha no carga sola con la responsabilidad. Según Neiman, tanto la política identitaria como la woke se usaron sin el matiz que exigían, se volvieron divisivas y crearon un rechazo que la derecha explotó enseguida. Musa al-Gharbi, sociólogo, ofrece otra entrada en We Have Never Been Woke (Princeton University Press, 2024): las ideas llamadas woke no tienen nada de extraordinario; son el repertorio con que hoy los «capitalistas simbólicos» –quienes viven de palabras, números e ideas– justifican su posición, y cualquier otro cumpliría la misma función (pp. 52 y 303). Para lo que sigue basta un sentido operativo y estrecho: es woke la política que toma la categoría identitaria –raza, género, origen, credo– como unidad del reclamo. Se vota a quien nos representa por semejanza; se exige reconocimiento para cada diferencia. Con esa definición, la prueba de un candidato consta de dos preguntas: qué pide y en nombre de quién.

Neiman reconstruye la lógica con una cita del sociólogo Todd Gitlin: en la política identitaria el objetivo es que la propia categoría esté representada en el poder, y el reproche a los otros consiste en que representan una categoría ajena. Aun con temple radical, concluye Gitlin, es política de grupos de interés: modifica el reparto de los beneficios y deja intactas las reglas del reparto (cap. 1). Neiman prefiere llamarla tribalismo y señala su peligro. Si las demandas de las minorías se entienden como derechos de grupo, nada impide que la mayoría reclame los suyos, como hacen los movimientos identitarios que crecen en Inglaterra, Francia, Holanda y Alemania. De ahí una simetría incómoda. «Vote por alguien como usted» pertenece al mismo idioma en un comité de MAGA y en un foro de la izquierda identitaria: ambos convierten el parecido en título para gobernar. En la cobertura disponible de la campaña de El-Sayed no consta ese pedido. Constan las cuentas.

Medicare para todos es universal por construcción: cubre al paciente, sea cual fuere su categoría. Lo mismo vale para la deuda médica, la matrícula, el derecho a sindicalizarse y el cumplimiento de la ley antimonopolio. Cada una de esas propuestas interpela una posición que cualquiera puede ocupar –paciente con deducible impago, deudor, asalariado, estudiante– y deja intacta la pregunta por el origen. Una prueba de sustitución lo confirma: cámbiese el origen del candidato por cualquier otro y el programa permanece. Neiman define la izquierda por tres compromisos: el universalismo por encima del tribalismo, una distinción firme entre justicia y poder, y la creencia en el progreso. Cita además a Thomas Piketty: los conflictos identitarios se alimentan del desencanto con la idea misma de una economía justa. Quien propone reparar la economía ataca la causa.

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La sociología de al-Gharbi explica por qué esa campaña no habla el idioma woke. Hacia 2020, los liberales blancos con educación superior daban respuestas más woke sobre cuestiones raciales que el negro o el hispano promedio, y esos cambios no tuvieron correlato entre los no blancos de ninguna orientación política (pp. 69-70). Según las encuestas recientes que recoge el libro, los votantes blancos con título universitario prefieren al Partido Demócrata más que las minorías raciales y étnicas, algo sin precedentes en los registros de encuestas desde mediados de los años sesenta (p. 70). En 1993, el 20 % más rico de los distritos del Congreso elegía republicanos sobre demócratas en una proporción inferior a dos a uno; hoy se inclina hacia los demócratas casi cinco a uno (p. 183). Los condados con más población obrera pesan menos en las primarias demócratas que en 2008 (pp. 183-184). Y las preferencias de política difieren: los muy educados priorizan redistribuir mediante impuestos y transferencias; el resto de los estadounidenses prefiere la «predistribución» –salarios altos, beneficios sólidos, protección del empleo– (p. 203). En esa terminología, la Ley PRO y el salario mínimo pertenecen al segundo grupo. El vocabulario woke es un dialecto de élite; la campaña de El-Sayed, un reclamo de salarios, deducibles y matrículas.

Al-Gharbi cita, además, un argumento de Walter Benn Michaels y Adolph Reed Jr.: si la medida de la justicia es la proporcionalidad entre grupos, una sociedad en que el 1 % controla el 90 % de los recursos sería justa con tal de que el 1 % reflejara los porcentajes de negros, hispanos y mujeres. Esa fijación, dicen, vuelve aceptable la riqueza del uno por ciento siempre que haya más multimillonarios de color. Quienes se embarcan en la purificación moral, añaden, no tienen interés alguno en una política de redistribución socialdemócrata que altere las condiciones materiales de su riqueza (p. 214). Al-Gharbi observa que los capitalistas simbólicos tienden a priorizar la mejora del estatus simbólico ajeno por encima de sus condiciones materiales (p. 303), y que, mientras su vocabulario se volvía más unánime, diversas formas de desigualdad crecieron en lugar de achicarse (p. 310). El programa de El-Sayed es la política que esa crítica echa de menos.

Allí está la coincidencia con Bernie Sanders y con la socialdemocracia en general: si los precios y los deducibles superan lo que una familia puede pagar, el Estado debe intervenir, y que intervenga. Neiman reprocha a la izquierda estadounidense que mire a Escandinavia como utopía de países pequeños y homogéneos, y recuerda que Alemania, sociedad cada vez más diversa y cuarta economía del mundo, tiene un sistema de derechos sociales que ni siquiera Sanders ha imaginado (cap. 3). Si cabe en Alemania, cabe en Michigan.

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Cabe un reparo que no conviene desatender. En septiembre la campaña presentó una agenda para las comunidades negras de Michigan, enmarcada en la «negligencia histórica»: vivienda, salud, derecho al voto, reemplazo de cañerías de plomo, descontaminación de PFAS, reforma de las fórmulas de financiamiento escolar, apoyo a las universidades históricamente negras (?) y a los aprendizajes técnicos. Partidarios consultados por Fox News dijeron que el estado merecía un campeón progresista y una persona de color en un cargo estatal; otro consultado atribuyó la victoria a que habla de educación, salud y baja de costos. Y un informe del centro de estudios centrista Third Way, citado por un panelista en uno de los programas de análisis posteriores a la elección, atribuye a El-Sayed, Peggy Flanagan y Troy Jackson un desempeño, en promedio, cinco puntos por debajo del voto demócrata a la Cámara en sus estados y cinco por encima del de Kamala Harris. La primera réplica es de Neiman. Apoya a Black Lives Matter porque matar a personas desarmadas es un crimen contra la humanidad, y rechaza el «todas las vidas importan» porque oculta un hecho empírico: los afrodescendientes sufren más y mayores violencias (cap. 1). El universalismo exige nombrar el daño desigual; rechaza convertir al grupo en unidad del reclamo. Un caño de plomo es un caño de plomo, y esa agenda se mide en caños, fórmulas escolares y plazas de aprendizaje. La segunda réplica: el orgullo de un votante por el origen de su candidato pertenece al votante; la oferta del candidato es otra cosa. La tercera: el informe de Third Way discute la eficacia electoral de un programa de clase en estados disputados, no su carácter woke, y esa discusión corresponde a los centristas.

El-Sayed ganó con una oferta que cualquiera que viva en Michigan puede leer en su factura de la salud. Un hito se juzga por la identidad del elegido; un mandato, por lo que el elegido haga con el precio de vivir. Michigan lo eligió. Desde su asunción se verá si el mandato se cumple.

*Alfredo Grieco y Bavio es filólogo, escritor y periodista. Ha sido editor de Internacionales en los diarios Página/12 (Argentina), Crítica (Argentina) y La Razón (Bolivia) e investigador en la Universidad de Buenos Aires.