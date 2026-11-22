Para quienes no son aficionados al cómic, Frank Miller no es sólo uno de los mejores autores del género, sino también una figura excepcional dentro del sistema editorial norteamericano, más industrial y menos proclive a generar verdaderos autores autónomos que las editoriales europeas o japonesas. Miller es un verdadero artista y sus historias son densas y oscuras.

Sus dos obras maestras como guionista (también es dibujante, pero no siempre dibuja sus propios guiones) son El Caballero Oscuro y Sin City, y el principal mérito de ambos trabajos es haber convertido el medio social en el que se desarrollan las tramas de sus historias en el verdadero personaje principal… Por supuesto que hay protagonistas (no me animo a llamarlos héroes) y villanos, pero el eje de los sucesos es el catastrófico medio sociopolítico hecho de inmoralidad, corrupción e impunidad que proveen las ciudades donde transcurren los sucesos.

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En El Caballero Oscuro todavía hay una especie de victoria final de los protagonistas, sobre todo porque, por más que el Batman de Miller sea viejo, cansado y cínico, Batman es Batman y debe triunfar al final de la historia incluso si uno de sus adversarios es el propio Superman, que ha devenido, según Batman, poco más que un muy poderoso idiota útil.

En Sin City, en cambio, las cosas son muy distintas: los protagonistas triunfan, no todas, pero sí la mayoría de las veces sobre los villanos; sin embargo el resultado es nulo porque en «ciudad pecado» cualquier victoria de alguna forma de ética es indiferente, como una insignificante gota de honestidad en un enorme océano de corrupción.

En resumidas cuentas, lo que propone Sin City es una ecuación contraria a todas las historias de héroes tradicionales: la corrupción es la regla, no la excepción; el delito es la normalidad, no la excepción; la inmoralidad es la norma, y cualquier tipo de escrúpulo moral es la excepción. El entorno social está organizado para reducir cualquier forma de honestidad a la marginalidad y la insignificancia.

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El abanico de historias que Frank Miller sitúa en el asfixiante entorno de Sin City no deja títere con cabeza: autoridades políticas y religiosas, jueces y policías, mafias propiamente dichas y sistemas empresariales inescrupulosos. También superficiales canales televisivos, que Miller utiliza como contrapunto narrativo, pero a los cuales la obsesión por convertir la noticia en espectáculo ha terminado reduciendo a la trivialidad… todo está tan endémicamente infectado por la corrupción que, irónicamente, muchos de los protagonistas que oponen algún tipo de resistencia ética al sistema son delincuentes, prostitutas, marginales y, en todos los casos, rarezas que no encuentran lugar en el aceitado engranaje de ese mundo que ni siquiera es una distopía, sino la utopía perfecta, construida sobre un conocido slogan economicista que afirma sin rubor: «La codicia es buena».

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Ante todo lo que viene saliendo a la luz en los últimos tiempos, me pregunto si Miller es un genio de prodigiosa imaginación o si más bien se dio una vuelta por la capital de nuestros amores y vio algo más que naranjos y flores. Porque, a fin de cuentas, las historias de Sin City no son sino metáforas: la puesta en escena en primer plano de la metástasis de la retroalimentación entre corrupción e impunidad enquistada en los poderes públicos y fácticos.

De ahí que Miller nos obligue a hacernos preguntas inquietantes. Veamos algunos ejemplos: ¿Es Peña una excepción, o es la regla? ¿Son los responsables procesados del Banco Central unas cuantas excepciones (un poco abundantes, ciertamente), o son la norma? ¿Es el título falso de Hernán David Rivas Román la excepción en el Parlamento y en la Justicia, o es solo uno más entre otros casos similares, amparados por apaños políticos en ambas instituciones?

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Al principio o al final de los relatos de ficción que proponen historias crudas y potencialmente incómodas se suele encontrar la siguiente aclaración: «Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia». Sin embargo, lo que en verdad habría que decir es: «Esto es un arquetipo y, en consecuencia, está construido para que la realidad se le parezca mucho».

*Ángel Luis Carmona Calero (Madrid, 1956) es periodista, docente universitario y crítico de arte, de vasta trayectoria como columnista y autor de artículos de fondo en distintos medios, esencialmente en áreas culturales y de opinión, pero también en política internacional. Ha publicado Crítica de la sinrazón pura: epigramas ajaponesados o epihaikus (AranduBooks Ediciones, 2024).