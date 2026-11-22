La reconocida poeta Lourdes Espínola Wiezell nos sorprende con un nuevo libro. Bitácora es, como su título indica, el registro de un viaje. Al igual que el mueble que en las embarcaciones guarda la brújula, los instrumentos de navegación y el cuaderno que por metonimia nombra, sus páginas encierran los pormenores de una travesía, la de la autora al frente del Centro Cultural República del Paraguay en Buenos Aires. Bitácora es su testimonio en primera persona del tiempo transcurrido desde la apertura del centro en marzo de 2019 hasta noviembre de 2023.

Diplomática y escritora formada académicamente en Paraguay, Europa y Estados Unidos, con una obra literaria traducida al francés, al alemán, al italiano, al portugués y al inglés, Lourdes Espínola Wiezell ha dedicado gran parte de su carrera en las representaciones de Paraguay en el extranjero a tender puentes entre la creación artística y las relaciones internacionales. En 2011, el Gobierno de Francia reconoció sus aportes en el campo cultural distinguiéndola con el grado de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Lejos de ser una memoria institucional convencional, este nuevo libro reúne la experiencia concreta de la gestión cultural y la reflexión sobre los principios que orientaron las iniciativas desarrolladas durante aquellos años. Como se lee en el prólogo, a cargo de Sergio Alberto Baur, presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina: «El estudio posee un mérito inicial que conviene subrayar: surge de la práctica concreta de la gestión cultural y no únicamente de una aproximación teórica. Esa doble condición —la de investigadora y protagonista— le otorga al texto una densidad particular, ya que combina observación directa, conocimiento del funcionamiento diplomático y una reflexión conceptual bien articulada».

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La cita es este martes 24 de noviembre a las 20:00 horas en la Mediateca y el Patio Colonial de la Alianza Francesa de Asunción. La presentación contará con la participación del periodista Mario Ferreiro, quien dialogará con la escritora acerca de su obra literaria, sus experiencias y el papel de la cultura en las relaciones internacionales. Al finalizar, se ofrecerá un brindis para compartir un momento de encuentro con la autora y los asistentes. Estamos todos cordialmente invitados.

Noche de libros

Presentación de Bitácora. Huellas en el Centro Cultural República del Paraguay en Buenos Aires, de Lourdes Espínola Wiezell

Día: Martes 24 de noviembre de 2026

Hora: 20:00

Lugar: Alianza Francesa de Asunción (Mcal. Estigarribia 1039, entre Brasil y Estados Unidos)

Entrada libre y gratuita.