Hemos recibido…

Juan Carlos Mendonça

Sobre Derecho. Temas polémicos.

Asunción, Intercontinental, 2015.

185 pp.

Conocer el ordenamiento jurídico de la sociedad política es importante para la comprensión histórica de cada época y cultura, y en ese sentido es imposible no saludar la aparición de publicaciones que aborden el tema, como esta. La reflexión sobre temas polémicos del Derecho en su relación con determinados aspectos concretos de la política nacional y continental encuentra su espacio en este material publicado en agosto por Editora Intercontinental, Sobre Derecho. Temas polémicos. El autor, Juan Carlos Mendonça, abogado (1954) y doctor en Derecho y Ciencias Sociales (1967) por la Universidad Nacional de Asunción, reconocido en nuestro medio por su vasta trayectoria intelectual, profesional y académica dedicada al estudio y la difusión del Derecho Constitucional, tiene otros, y numerosos, libros publicados sobre diversos aspectos de su especialidad –por citar dos de los títulos más recientes, La supremacía constitucional y su control (Asunción, Centro de Estudios Constitucionales, 2009) y Breve historia del constitucionalismo paraguayo: Del Estado independiente al Estado social de Derecho (en coautoría con el doctor Daniel Mendonça, Asunción, Centro de Estudios Constitucionales, 2009; segunda edición, Asunción, Intercontinental-Centro de Estudios Constitucionales, 2011), entre otros–.

Augusto dos Santos

¿Y qué dice el presidente? Tensiones y experiencias de la comunicación presidencial.

Asunción, Arandurá, 2015.

240 pp.

Este libro, que se presenta en parte como una suerte de manual de manejo de situaciones críticas de interés nacional, y en parte como una investigación sobre las relaciones entre política, gobierno, comunicación y sociedad, ha sido escrito por el periodista, comunicador, consultor y escritor Augusto dos Santos, en gran medida, a partir de su experiencia como ministro de la Secretaría de Información y Comunicación Social para el Desarrollo (Sicom) durante el gobierno de Fernando Lugo (2008 - 2012). El autor se propone sistematizar el aprendizaje que le cabe reconocer retrospectivamente en esos, sus años de práctica de la comunicación gubernamental realizada por él durante su paso por la función pública. La obra tiene cuatro partes, que analizan cuatro crisis acontecidas durante el gobierno del presidente Fernando Lugo: enfermedad presidencial; paternidad presidencial no asumida; relación presidencial con los medios; y, finalmente, juicio político en el 2012. Esta edición cuenta con el patrocinio de la Asociación Paraguaya de Ciencias Políticas.

Miguelángel Delvalle Castillo

Revolución ética para el desarrollo.

Asunción, Zada Ediciones, 2013.

416 pp.

El autor –que tiene publicados, entre otros títulos, Los traidores al coloradismo histórico, o Cómo se construyó el stronismo (Asunción, Alfa Ediciones, 1991, 203 pp.), Así fue el golpe del 2 y 3 de febrero: hechos y protagonistas reales (Asunción, s/e, 1994, 243 pp.), La revolución educativa y cultural: única alternativa para el desarrollo (Asunción, s/e, 1994, 173 pp.), Ideario político juvenil: bases para el dirigente joven (Asunción, s/e, 1995, 141 pp.) y una Cronología histórica de la ANR y de las seccionales coloradas (Asunción, s/e, 2008, 170 pp.)– anuncia que en este nuevo libro se propone analizar los diversos factores causales de lo que él considera doscientos años de violencia política en nuestro país, en un periodo que sitúa entre 1812 y el 2012, explicar el porqué de la desigualdad existente en la sociedad nacional entre ricos y pobres, ofrecer soluciones a los problemas por él definidos y abordados en estas más de cuatrocientas páginas y proponer un proyecto equitativo y viable de país, entre otras cosas.

Cecilia Vuyk

Subimperialismo brasileño y dependencia del Paraguay: los intereses económicos detrás del golpe de Estado de 2012.

Asunción, Arandurá, 2014.

190 pp.

En la década de 1960, Paraguay es parte de los ejercicios de expansión de un Brasil que llega a la fase subimperialista; hoy, esa expansión asume nuevas formas, impulsada por la burguesía brasileña para exportar sus capitales y monopolios y evitar la caída de su tasa de ganancia. La burguesía paraguaya se alía a ella, con su proyecto de desarrollo asociado, y el Estado paraguayo mantiene una posición subordinada, de apoyo y promoción de ese proyecto. Ese Estado paraguayo entrega la soberanía a Brasil (con las acciones del Poder Ejecutivo, el Congreso y la diplomacia), en algunos puntos en aras de su propio proyecto de desarrollo asociado, y en otros por presión del Estado y los capitales de dicho país vecino; así, renuncia a un desarrollo nacional independiente y basado en recursos propios. Grosso modo, tal sería el esqueleto de esta investigación de Cecilia Vuyk, licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica de Asunción e investigadora del centro de estudios sociales Cultura y Participación (CyP), institución que inicia su propuesta editorial con este título.

Liliana M. Brezzo (editora)

La Guerra del Paraguay en primera persona. Testimonios inéditos.

Fondo Estanislao Zeballos.

Asunción, Tiempo de Historia, 2015.

346 pp.

El jurista, político, legislador, catedrático, novelista, periodista y miembro fundador de la Sociedad Científica Argentina y del Instituto Geográfico Argentino Estanislao Zeballos (Rosario, Santa Fe, Argentina, 1854 - Liverpool, Inglaterra, 1923) anunció durante décadas su intención de escribir una historia de la Guerra de la Triple Alianza, y logró reunir una cuantiosa documentación de diversas fuentes sobre el tema. Sin embargo, al morir, el 4 de octubre de 1923, a los sesenta y nueve años de edad, Estanislao Severo Zeballos no había realizado su proyectada obra. Los materiales que reunió para escribirla forman un complejo documental de singular valor, el Fondo Estanislao Zeballos del Archivo Juan Bautista Gill Aguinaga, que acaba de ser publicado en nuestro país, en forma de libro, en una hermosa edición del sello Tiempo de Historia. Con el título de La Guerra del Paraguay en primera persona, este volumen ha sido presentado el pasado jueves 10 en el Centro Cultural de la República «El Cabildo».