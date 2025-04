La risa de Yorick

Hoy se cumplen doscientos cincuenta años de la muerte del reverendo irlandés Laurence Sterne, fallecido un 18 de marzo como este, pero de 1768, un par de semanas después de haber publicado, el 27 de febrero, la obra en la que estuvo trabajando en sus últimos días, A Sentimental Journey through France and Italy (Un viaje sentimental a través de Francia e Italia), con el nombre de Mr. Yorick.

Mr. Yorick es el seudónimo de Sterne y en parte fue también una suerte de alter ego que no solo estampaba su firma de bufón shakesperiano en los sermones publicados por el clérigo sino que, recurrente símbolo de la Muerte y del Muerto (el propio y tuberculoso Sterne), cruza su obra, sus dichos y cartas, viejo bufón de la corte al que Hamlet de niño conocía y apreciaba y cuyo cráneo exhumado levanta en la famosa escena del cementerio, perorando sobre la finitud de la existencia.

Sterne, pese a su trágico sino de tísico condenado, es recordado ante todo como humorista. Y, a fuer de ingenio, como el autor de una de las más temerarias aventuras de la literatura dieciochesca, que desafía las convenciones lectoras prácticamente en todos los aspectos, desde su estructura insólita hasta sus nada convencionales lecturas de otros –así, Tristram define el Ensayo de Locke como «un libro de historia», «la historia de lo que ocurre en la mente de un hombre»–, pasando por la tipografía y el diseño –así la página negra (la 73) del capítulo doce del primer volumen, duro signo del fin de Yorick–. Publicada entre 1759 y 1767 en nueve volúmenes, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman (La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy) rebosa de personajes inolvidables y grotescos que en sabrosas viñetas «secundarias» nos cuentan episodios de sus vidas al margen del relato «central» mientras, junto al caballero de la corta nariz y los largos monólogos y su extraño tío Toby, recorremos los más tortuosos senderos de la vida y con salvaje elocuencia el gran Sterne nos habla en el feroz idioma de una sátira capaz de asesinar a carcajadas.

Como cumple a la sátira penetrar la realidad, pese a su brioso delirio Tristram Shandy es la autobiografía ficticia de un tipo humano existente, un caballero inglés del siglo XVIII. Que, lejos de exponer solo su historia, nos obsequia también –del más digresivo modo– con los dichos y hechos de su madre, su padre y otros mil personajes más. Y si la sátira hace en este libro ficción de la realidad, sus juegos narrativos hacen realidad de la ficción (y viceversa): Shandy, en diálogo con nosotros (a quienes se dirige variando –cual si previera, jocosamente, que el lenguaje tendría que ser inclusivo un día– el género y el número –«respetada señora», «querido señor», «amables lectores»–), es quien nos habla de las preocupaciones y propósitos del autor «real» (id est, Laurence Sterne), y no a la inversa.

Sterne fue temprano vecino de la muerte, con cuatro hermanos fallecidos cuando era niño y un padre al que, tras dejar Irlanda para estudiar en Yorkshire, nunca volvió a ver con vida. Se le acercó más desde una noche en Cambridge que ensangrentó su cama: era la tuberculosis. Quizá por eso su alter ego, Yorick, perece en el primer volumen de Tristram Shandy. En pocos autores está tan presente la muerte. Gracias al éxito de este libro, Sterne pudo tratar de burlarla viajando para mejorar su salud, y vivió en Francia de 1762 a 1764, primer intento seguido de una mejoría breve. Volvió de 1765 a 1766, con el intervalo de un viaje a Italia. Allí lo pintó Thomas Patch: Sterne el tuberculoso, como Tristram Shandy, se inclina ante la visita fatal que acaba de tocar a su puerta. Meses después de volver a Inglaterra, Sterne sabía ya que le quedaba poco tiempo: sus cartas lo dicen. «He empapado de sangre todos tus pañuelos», le escribe a Eliza Draper, su amante. «¡Vino, creo, de mi corazón!». Vivió diez meses más. Alcanzó a publicar Un viaje sentimental y los suscriptores, con sus ejemplares, recibieron una disculpa impresa del autor por entregarles dos volúmenes y no cuatro debido a su «mala salud», seguida de la intención expresa de entregarles «a comienzos del invierno» los dos que les debía.

No pudo: murió un par de semanas después, a los cincuenta y cuatro años. La literatura del siglo XXI no ha descubierto aún todo lo que él ya sabía. Mas su clarividencia no lo libró de una ironía póstuma. Enterrado junto a la londinense iglesia de San Jorge, su cadáver fue robado, vendido para fines de estudio en su alma mater, Cambridge, y disecado en clase de anatomía; para estupor de los presentes, lo reconoció un alumno, y fue clandestinamente devuelto a ese cementerio del cual, cuando lo programaron para su reurbanización en 1969, sus huesos fueron llevados a otro lugar de reposo, esta vez en el pueblo de Yorkshire donde fue vicario, Coxwold, y que, ya célebre, encontraba aburrido y dejaba cada vez que podía para ir a disfrutar de la animación de Londres. Como se suele decir, quién quiere pasarse los días «enterrado» en una aldea.

«Solo los valientes saben perdonar», escribió Mr. Yorick en sus sermones. Quiero creer que el intrépido Sterne, uno de los escritores más libres que han existido, aún se sigue riendo –por toda la eternidad– de esa última broma de la Muerte.

