ANDE pagará US$ 50 millones más este año debido a la falta de energía excedente en Itaipú, según su presidente

El presidente de la ANDE añadió que la actual sequía provoca una caída de generación de energía en Itaipú, a pesar de la disponibilidad de las máquinas, por lo que se ve reducida la producción de energía excedente. Y esto último es lo que le permite a la ANDE hacer el mix de precio de energía para contar con una tarifa competitiva, beneficiosa para el cliente final, explicó.

“De acuerdo a cálculos de la ANDE, el aumento en precio de generación para la institución llegaría a un sobrecosto de entre US$ 40 millones a US$ 50 millones este año, de lo que se tenía inicialmente proyectado”, agregó. Detalló que la estatal no puede aprovechar la energía excedente (porque no existe en este momento), cuyo precio es de US$ 6 aproximadamente y, por ende, está pagando a US$ 22,63 a Yacyretá para poder sustituir esa energía que se tendría en condiciones normales del caudal hídrico.

Admitió que esta situación afecta muchísimo las finanzas, pero que la decisión del Gobierno, hasta el momento, es que esto no se va a trasladar al cliente final. “Esperamos que esto se regularice en la brevedad”, apuntó el presidente de la ANDE en esta mañana.

Explicó que la estatal trabaja en una reingeniería en su área financiera. Hay que recordar que no solo eso está afectando, sino también el aumento considerable de la morosidad del 14 al 30%, en promedio, causada por la pandemia”, agregó.

Deudas importantes

El Ing. Sosa reiteró que la ANDE tiene deudas importantes con Itaipú (alrededor de US$ 100 millones) por compra de energía, también con con Yacyretá (a finales de 2015 la deuda acumulada superaba ya los US$ 300 millones), y que se encuentran en pleno proceso de negociación con sus responsables con el fin de aplazar los plazos de vencimiento de esos pagos.

Acerca de las inversiones en obras de infraestructura, aclaró que las están realizando con préstamos de instituciones multilaterales, las que todavía no están siendo afectados, “porque son fondos diferentes, no los propios”.

El titular de ANDE resaltó también que este año la institución recibió US$ 25 millones de apoyo financiero de Itaipú para la ejecución de obras que suelen ser con fondos propios, y que para el 2022 están previstos otros US$ 45 millones. Admitió empero que la coyuntura que atraviesan no es cómoda, razón por la cual están realizando “ajustes financieros”, reiteró.

Reducción de la tarifa

Sobre la manifiesta posición del director brasileño de Itaipú, general Joao Francisco Ferreira, de reducir la tarifa de Itaipú, el también consejero de la binacional, Ing. Sosa, señaló que no es la primera vez que él expresa esa intención para que “en el mix de generación de Brasil pueda impactar positivamente, a pesar de que el porcentaje es muy bajo en toda la generación del sistema brasileño”.

En cambio, dijo, que “de nuestra parte existe la intención de aprovechar lo máximo posible el excedente que tenemos, que es lo que nos corresponde y no usamos”.

“Queremos colocar de la mejor manera posible el excedente y tener más ingresos para el país”. Y que en ese contexto, existe el estudio de la definición de la tarifa que se tiene que resolver en el Consejo de Administración y que actualmente se discute para las dos partes lleguen un acuerdo.

“Debe existir un acuerdo en el Consejo de Itaipú para el próximo año, para ver cuál es la tarifa. En este momento está en proceso de análisis en el Comité de Estudios para la Evaluación del Costo Unitario del Servicio de Electricidad de la Itaipú (Cecuse), que conforman funcionarios técnicos paraguayos y brasileños para saber cuánto sería técnicamente la tarifa. Luego entra al Directorio y, finalmente, al Consejo. Normalmente se define en esta época, pero sabemos que está todavía en proceso de negociación para definir, y para eso tenemos tiempo hasta diciembre de este año”, indicó.

Sosa agregó que hay una “negociación y conversación constante”entre la Cancillería paraguaya y la brasileña. “Hay notas remitidas al Brasil para iniciar el proceso negociación de revisión del Anexo C de Itaipú. Hay estudios con diferentes escenarios para que en el inicio de la negociación, dependiendo de las propuestas del otro lado, vayamos decidiendo en qué escenarios nos mantenemos. La propuesta es aprovechar lo máximo posible del excedente con que contamos todavía”, reiteró.

