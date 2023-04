Itaipú post 2023 será “no$$a”

Einstein decía que “cualquier necio puede saber. Lo importante es entender”, por ello no haré juicio de valor alguno sobre documento señalado, ya que seguramente fue elaborado con otras finalidades (atraer inver$iones), pero lo menciono por si ayude al lector a entender algo más.

Sin embargo, llegado el hito 2023, es muy importante dudar de la veracidad de toda la información que suministran propios y/o extraños, ya que sabemos que los Paraguaios Binacionales Indivisos (BPI) desean postergar “$ine die el $tatu Quo”, “Parece que nos sembraron el camino con ‘clavos miguelito’...” manifestaba el flamante fiscal general Emiliano Rolón, por eso citaré, por una cuestión de espacio-tiempo, solo tres ejemplos para sapiens, bien ilustrativos, teoría y práctica, para demostrar lo que se dice Vs. que se hace. (mas, faça parecer que é nosso).

1) Las facturas por prestación de los servicios de electricidad de IB (Itaipú Binacional) a la ANDE, según la prensa (2) relativas al suministro del último trimestre 2022 pendientes de pago ascendían a US$ 156,5 millones por octubre, noviembre y diciembre de 2022.

Según datos del VMME (oficial), la ANDE retiró en ese periodo (último trimestre) unos 4.565 GWh, lo que pitagóricamente resulta del cociente US$/MWh = costo medio de 34,3 US$/MWh, superior al obtenido por la ANDE en 2016, con el record guinness IB 2016 (32,76 US$/MWh-anual), a pesar de que la tarifa en potencia en Itaipú 2022 se redujo un 8% (tarifa Intermedia anual).

Al respecto recuerdo, está grabado, que el Ing. Félix Sosa declaró ante la Comisión Permanente del Parlamento el 11 de enero último, que el Costo Medio ANDE 2022 fue de 28,9 US$/MWh, ante la requisitoria del senador Daniel Rojas López (PLRA), entre otros. Por eso, según Pitágoras, con un Costo Medio 2022 declarado de 28,9 US$/MWh x 16.964.681 MWh retirados por ANDE 22 de IB, el monto total a ser pagado, orilla los US$ 490,3 millones, pero si el costo medio fuese mayor (34,3 UD$/MWh), la cifra, automáticamente, se incrementaría a casi US$ 582 millones (+91 millones de diferencia). ¿Es quizás por eso que la ANDE se opone tan tenazmente a cualquier rebaja de la tarifa?

Tarde o temprano sabremos la verdad 2022, tan pronto se publiquen las memorias de ANDE e IB, pero aparentemente se cumpliría la paradoja de “SON TZO 2022 = bajó la tarifa de IB, pero el Costo Medio ANDE subió”, tal como ocurrió (2016) con el record guinness y el famoso rebalanceo de ANDE del Pliego 21/2017, que no debe extrañar, ya que la IB es hoy la obra más cara del mundo (3), costó tres veces más, del que muchos BPI, incluidos los representantes históricos de la ANDE fueron cómplices (Caso RCA 06/97 = Deuda E$puria).

Aunque se mienta, hoy el costo total de la energía retirada por la ANDE ya supera con creces lo recibido como contrapartida de la IB, que cerró el 2022 con una transferencia total, (incluyendo remesas ANDE) de USD 429,3 millones a favor del Estado paraguayo, (US$ 386.082.335,68, según portal BCP), en cumplimiento del Anexo C del Tratado (4), cediendo el 26% de la producción no consumida y con la peor $equía de la cuenca, (precio de banana), pero algunos pretenden ser más verde$ for export, que Green Lantern.

2) El “Giant PowerCrunch = Apagao gigantesco”, (5) que, aunque no fue el único, sirve de ejemplo. Lo ocurrido el pasado sábado 11 de marzo, cuando el propio gerente técnico ANDE “Eng.MAB”, trató de justificar (lo injustificable) como un simple “dead neck = cuello muerto”, de una subtroncal LT 220 KV PSA – PCA, que alimenta al “dead down town = microcentro (+)”, provocó un efecto dominó en todo el sistema de protecciones ANDE (by TECCANDE). Por lo visto desconoce lo que la biblioteca cita como cualidad de un sistema de protección eléctrica (selectividad, coordinación, fiabilidad, simplicidad, entre otros).

Seguramente, ahora con más experiencia en el tema (post café in Joseph), hasta podría hacer contribuciones técnicas al respecto, (nivel Pronii) de modo a corregir la abundante literatura internacional sobre el tema. También, (6) adicionalmente, su partner F. Escudero puede incluir la otra imposibilidad de la ANDE, de realizar llamados internacionales (LPI 500 KV – 1000 MW), pero sin que ello les impida firmar contratos individuales (fa$e to fa$e), mediante adjudicación directa, cuya suma en potencia ya supera uno o más bloques del LPI citado, (llámese Penguins, Commons, Atome, NeoGreen, entre otros). Contratos que deberán revisar a corto plazo, ya que por algo no están disponibles públicamente. Imagino un escenario multi$criterio, donde todos aceptaron el mi$mo nuevo tarifario (Re$olución 46.984 – octubre 2022), la que fue cambiada ca$i inmediatamente, por la Re$olución 47.191- diciembre 2022, debido quizá a algún “rebalanceo pitagórico, a semejanza del Pliego 21/17, post record guinness/16″.

https://www.ande.gov.py/interna.php?id=10160#.ZCRjiHbMLIV

https://www.ande.gov.py/interna.php?id=10162#.ZCRlyXbMLIU

https://www.ande.gov.py/interna.php?id=9843#.ZCRl6HbMLIV

https://www.ande.gov.py/interna.php?id=10833#.ZCRmFnbMLIU

3) Teoría: el tema del valor del agua (binacional e indivisa) ya lo había expuesto para sapiens hace dos años (7), complementado con otro artículo similar (11), con el que pretendía demostrar que los BPI en las binacionales solo acompañan el movimiento. Acompañan, pero jamás ejecutaron partitura binacional alguna por sí solos, el nuevo ejemplo “‘in situ”' lo demuestra con creces. Los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Cri$is = Oportunidad.

Según la biblioteca, no solo el caudal de agua (m3/s) está en relación directa con la generación de Energía (GWh), hay otro factor importante llamado SALTO hidráulico (diferencia Cota Aguas Arriba Embalse - Montante Vs. Cota Aguas Abajo – Jusante), salto que no debe menospreciarse, así como tampoco el concepto de central de pasada (IB y EBY). Una central hidroeléctrica de pasada tiene como característica básica el no tener una acumulación apreciable de agua “corriente arriba” de sus turbinas, sino que son movidas por la corriente natural del cauce. Las turbinas deben trabajar con el caudal disponible, con sus variaciones horarias, diarias y estacionales, que cuando baja conduce a una baja en la potencia y si hay sobrante de agua debe desviarse a tiempo en el lugar previsto (vertedero) antes de construir la central.

La correlación entre los factores citados precedentemente se llama productividad e IB le da su debido destaque (8) pitagórico. Según, los “engecheiros (BPI)”, este indicador es la relación entre la generación media y la tasa de flujo turbinada media (volumen medio de agua que pasa por las turbinas, medido en metros cúbicos por segundo) en un periodo. En el portal binacional dicen que en 2021, a pesar de la fuerte sequía, en el que fueron registrados los menores valores de afluencia desde el inicio de la operación, (sic) las estrategias adoptadas por IB buscaron aprovechar al máximo el agua para la producción de energía, optimizando al máximo los recursos energéticos que llegaron a la usina. La productividad media obtenida fue de 1,0981 MWmédio/m”/s, la mayor de la historia, pero ellos obviaron exprofeso 2016 y 2022, a pesar de tener todos los datos.

Se puede demostrar que a mayores precipitaciones en la cuenca, mayores caudales y por ende menores saltos. El salto medio bruto anual 2016 (record guinness) fue de solo 113,3 m y por ende la productividad media resultante muy inferior a la del 2021 que fue de 120,3 m, o sea, la “halta hestratejia BPI " esgrimida resultó ser un simple resultado pitagórico, producto de ciertas condiciones técnicas (potencia caudal x salto). Evidentemente, algo andaría mal si los mejores indicadores teóricos se obtienen de condiciones operativas anormales (fuera de franja operativa, incumplimiento Acuerdo Tripartito–2016-, etc.).

Sin embargo, si puede ser demostrado pitagóricamente la influencia del “homo deus (BPI) sobre la halta he$tratejia”, ya que solo busca maximizar la producción de una central binacional de pasada, para unos, en detrimento de la navegabilidad aguas abajo, para otros elemento estratégico para un país mediterráneo. Ellos se acuerdan que IB es una central de pasada solo cuando vienen las riadas, pero se olvidan cuando hay $eca, por eso siempre abusaron del de$embalse binacional (mínimo US$ 500 millones anuales), aunque supuestamente con autorización plena del CDA, pero esconden toda documentación respectiva (RDE y RCA).

Se puede demostrar, aunque se le eche la culpa a San Pedro y/o al cambio climático, que la naturaleza es determinística y no probabilística, donde el caudal afluente en JUL21 llegó a solo el 23% de los registrados en ENE16 (mínimo minimorum), así como el desembalse (máximo maximorum) sucedió en JULIO 2022, cuando se abusó en dicho mes de cuasi 1,6 m (160 cm) del embalse binacional, ya que se turbinó 14% más del caudal afluente, quizás buscando superar la paupérrima producción de 2021, todo lo contrario de ENE21, cuando en solo 23 días se acumuló 2,8 m de agua en el embalse binacional (3,6 hm3), en detrimento de la navegación aguas abajo y, como prueba me remito a las expresiones supinas del actual “Eng. (BPI) $uper hintendente de operacao, Hugao Z.”, (9) “En términos de navegabilidad, IB opera con el objetivo de producir energía. Si con nuestra descarga (de agua) es posible navegar, me parece genial que los navieros lo aprovechen”. ¡Plop! Evidentemente desconoce que es una central de pasada, pero es chefe, black belt.

4) Caso práctico - el valor del agua (no$$a). Para el sapiens, y los no tanto, procedí a comparar dos situaciones muy similares en cuanto a caudales afluentes a IB, pero muy disímiles en cuanto a resultados indivisos. Para demostrar lo obvio comparé el primer trimestre de 2018, con + 40 días de vertimiento con el primer trimestre de 2023, con casi el doble, lo único en común fueron los mi$mos BPI.

Datos

Salto medio primer trimestre (18/23) = 220 m +/- 15 cm (6,8%).

Cota media primer trimestre (18/23) = 220,0 m +/- 0,14 m.

Afluencia media primer trimestre (18/23) = 14.115 m3/s +/- 340 m3/s (2,4%)

Defluencia media trimestre (18/23) = 13.856 m3/s +/- 494 m3/s (3,6%)

Defluencia: cauce secundario que deriva del afluente, este alimenta el embalse y sus defluentes.

El Acuerdo tripartito es muy claro al respecto: (sic) “...en IB, con las 18 unidades turbogeneradoras instaladas, de una potencia nominal de 700 Megawatts cada una, con un caudal erogado máximo del orden de 12 600 metros cúbicos por segundo...”, entre otras limitaciones.

Resultados

Producción 2023 = 26%, menos 2018.

Pagos efectuados por IB (incluyendo ANDE) 2023 = 32%, menos 2018.

Energía equivalente vertida 2023 = 226% más que 2018.

La pregunta obligatoria del sapiens es por qué en el primer trimestre 2018 se pudo turbinar más que en este primer trimestre de 2023, (en ambas situaciones se infringió el acuerdo tripartito), seguro que hay una respuesta del lado 60 Hz (relativo a costos en R$/MWh- Energía Vertimiento), pero debieron aplicarlo sobre su derecho al 50%, no sobre el 100% indiviso. Esos 3.600 GWh (50%) desperdiciados por el lado Paraguaio podrían haber cubierto gran parte de las pérdidas anuales de la ANDE, que en el 2021 totalizaron 4.867,8 GWh, o quizás contribuido algo en disminuir su actual deuda con el IB, pero los BPI prefirieron el $tatu quo. Es pitagórico heí trato apuá desde el otro lado del parai$o $ignificativo. Evidentemente, los “BPI en Blanco” solo ven “helementariedades del $tatu quo”, nunca salieron del papel de A$pones/Pa$tores/$hamanes, nunca jugaron ajedrez al caer fácilmente en el Jaque Mate Pa$tor, amén de entregar el marrón. El mayor logro del actual CDA paraguaio fue haber sacado (11.12.20) una feroz declaración binacional de que Itaipú será Nodo Frontera (¿?), pero igual no entienden que verter agua es verter energía y por ende verter US$, que bien podrían haber representado al país cuando menos unos US$ 32,8 millones adicionales.

Yo juraba que Fabiano D. estaba en IB para cuidar los US$, mientras que los de ANDE estaban superatentos a que le aparezcan los “excedentes” como por arte de magia, pero, ni uno ni lo otro, sino todo lo contrario, quizás por ello mejor un pa$tor (CAT 45) para pedir el die$mo en tiempo y forma, por lo menos es más benigno. Se cumple “si no tienes estrategia, normalmente acabas formando parte de la estrategia de otro”.

Conclusión

Evidentemente hay fallas estratégicas básicas por sobre lo obvio, citaremos solo algunas.

1.- Falta de liderazgo. Si las instrucciones no son claras, las explicaciones y órdenes no son confiadas, la falta es del general, este abarca las virtudes de sabiduría, sinceridad, humanidad, coraje y el ser estricto, no basta ser “‘correlí o $uccionalero”, necesitamos patriotas con actitud, no solo mari$cales y/o emperadores de la derrota.

2.- Falta de estrategia. “La estrategia sin tácticas es la ruta más lenta hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota”. Hay que entender que el maletín (renti$mo) es solo una táctica (contraparte), así como que la tarifa es consecuencia y no la causa. La peor estrategia es mantener el $tatu quo indiviso. La Estrategia no surge como espora de trabajos técnicos realizados por los mi$mos BPI.

3.- No poseer Equipo. El general que gana una batalla hace muchos cálculos en su cuartel, considera muchos factores antes de que esta se libre. El general que pierde una batalla hace pocos cálculos en su cuartel, considera pocos factores antes de que esta se libre. Muchos cálculos llevan a la victoria, pocos cálculos llevan a la derrota. No todo es trato Apuá, por más que huela a Magnolias Verde$ en el paraí$o $ignificativo.

4.- Desconoce qué es hito y soberanía. Los BPI adolecen de hipermetropía y/o miopía (10). “No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama”. Hay que entender el nego$io en su conjunto, no solo el hardware y/o el software.

La Soberanía no se pide, se ejerce. El hito ya llegó, basta de improvisaciones, se escapa el bono energético por inútiles y corruptos, mientras el bono demográfico emigra en busca de las oportunidades que la Patria les niega.

Los esclavos modernos no están encadenados, sino desinformados, adoctrinados y por ende manipulados.

(*) axelbenitezayala@gmail.com – Abril 2023 – Homenaje a mi nieta, ya sapiens

https://independent.academia.edu/AxelCidBenitezAyala

