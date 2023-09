Que el acuerdo operativo sea incorporado en el Anexo C con rango de Tratado, propone Blanco

1. ¿Cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta para la negociación del Anexo C?

–El Anexo C del Tratado de Itaipú exige una revisión al cumplirse 50 años del Tratado. No especifica una “negociación”, sino una “revisión”. La interpretación del término “revisar” podría entenderse como “revalidar” (volver a visar) el documento jurídicamente.

La importancia de este análisis radica en que la continuidad sin cambios del Anexo C no puede ser una decisión unilateral, el documento necesita ser validado (“revisado”) nuevamente por la autoridad competente. Esto se distingue de la interpretación de “revisión” como una mera examinación conjunta del documento, en el que la continuidad del Anexo sin alteraciones podría ser decidida unilateralmente. En otras palabras, considero que el proceso de “re-visión” del Anexo C es esencial para revalidar su legitimidad, y dicho proceso demanda el consenso entre las partes involucradas.

El Anexo C establece las “Bases Financieras y la Prestación de Servicios Eléctricos”. Si bien se debate mucho sobre las bases financieras, la prestación de servicios eléctricos, que define las condiciones de suministro, es igual o más crucial. Debido a esto me gustaría salir de lo tradicional y ahondar en este detalle ya que la “Prestación de Servicios de Electricidad” define cómo se divide y gestiona la energía de Itaipú hacia ANDE y ENBPar.

La revisión del Anexo C es una oportunidad también para perfeccionar las condiciones operativas de Itaipú. Paraguay, con pleno derecho, podría plantear que el Instrumento de Compromiso, también llamado acuerdo operativo (que vence este año), sea incorporado en el Anexo C con rango de Tratado. Este acuerdo es esencial para Paraguay porque otorga prioridad sobre la potencia excedente de Itaipú. Esta prioridad se justifica por tratarse de una de las pocas estrategias que tiene el país para mitigar el riesgo hidrológico. La seguridad en nuestro suministro eléctrico se vuelve más vulnerable conforme aumenta nuestra demanda eléctrica, dado que Brasil controla mayoritariamente el agua, y es justa la prioridad de potencia excedente para Paraguay, principalmente bajo condiciones hidrológica desfavorables.

Respecto a la Bases Financieras, desde mi consciente responsabilidad política, patriótica e intelectual, estoy dejando un reporte al Gobierno Nacional que pretende ser una contribución al debate y la construcción de una estrategia país que permita al Paraguay capitalizar las oportunidades que se abren en el marco de la inminente revisión del Anexo C.

Lejos de presentarse como la solución o camino definitivo a seguir, el reporte aspira por sobre todo a provocar la discusión en el marco de propuestas y no protestas, e inicien la síntesis de un proceso dialéctico que desarrolle nuestra capacidad de construcción de un acuerdo nacional que logre armonía enfrentando incluso posturas diversas.

Mi posición general en ese sentido es públicamente conocida y se basa en un enfoque estratégico para la revisión del Anexo C, centrado en intereses clave: Dignidad Humana, Desarrollo Industrial y Desarrollo en Innovación e Investigación. Este enfoque debe incluir la identificación de áreas de colaboración con Brasil y la búsqueda de soluciones que beneficien a ambas partes.

2. ¿Qué opinión tiene de la designación de los ministros como consejeros?

–Me gustaría desearles el mayor de los éxitos a los actuales consejeros en este momento histórico, crucial para el futuro de nuestro país, que su éxito represente el bienestar de nuestra gente. Todos merecen mi mayor consideración por su trayectoria tanto académica como profesional, incluso con los que ya pude compartir funciones como ser el presidente de la ANDE, Félix Sosa, y el Ing. Héctor Richer, puedo aseverar que sus capacidades técnicas son acompañadas con capacidades políticas y personales que definen la calidad de nuestros representantes. Espero que todos ellos encuentren la manera de priorizar Itaipú dentro de sus múltiples responsabilidades, y dotar de la fuerza política al Consejo de Itaipú considerando el histórico contexto en el que les tocará desempeñarse.

3. ¿Cree que le corresponde al Consejo de Itaipú negociar el Anexo C? ¿Por qué?

–La revisión del Anexo C deberá ser liderado institucionalmente por las Altas Partes, es decir las cancillerías de ambos países. Sin embargo este proceso llevará su tiempo y serán necesarias medidas transitorias durante este periodo. Estas medidas para contar con validez jurídica deberán ser tomadas en el Consejo de Administración, por ello considero vital que exista una coordinación y comunicación fluida entre el proceso de la revisión y la operativa transitoria de Itaipú. Desde esta perspectiva creo positivo el hecho de que el Consejo de Itaipú tenga participación, no solo como facilitador, sino también operativamente como órgano deliberativo de situaciones transitorias que puedan surgir durante el proceso de revisión.

4. Puede contarnos su experiencia, viendo el desempeño de los consejeros ministros del Brasil en el Consejo.

–Sin pretender hacer ningún juicio de valor de los ministros del Brasil, que se merecen mi total respeto por su investidura y trayectoria, podría comentar como experiencia personal que a partir de que los consejeros brasileños fueron también ministros, yo sentí que el nivel de profundidad de debate en el seno del Consejo disminuyó, lo cual es razonable debido a la gran diversidad de responsabilidades que supongo tiene un ministro brasilero y al hecho de que cualquier opinión podría representar de por sí un mayor compromiso político debido a sus cargos.

Lo que estoy seguro es que el nivel del Consejo paraguayo saliente estuvo siempre a la altura del órgano de administración y que en ninguna ocasión sentí un desequilibrio entre las márgenes por el hecho que del otro lado se sentaban ministros, es más, debido a nuestra exclusividad como consejeros, teníamos la posibilidad de profundizar los temas y deliberaciones, situación que quizás no era posible para los ministros brasileros en esos momentos.

