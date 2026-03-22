Fuerte caída de la inversión contrasta con la expansión del gasto corriente

Al observar el comportamiento por rubros, el principal en términos de magnitud continúa siendo “servicios personales”, que pasó de G. 3,237 billones en el primer bimestre de 2025 a G. 3.587 billones en el mismo periodo de 2026, representando un aumento de G. 349.586 millones, con una variación de 10,8%. Este comportamiento confirma el peso estructural de los salarios dentro del gasto público, consolidándose como uno de los factores determinantes en la dinámica fiscal. La evolución de este componente sugiere una presión sostenida sobre las finanzas públicas, dada su rigidez y baja capacidad de ajuste en el corto plazo.

En la misma línea, el gasto en “jubilaciones y pensiones” también registró un incremento relevante. Este rubro alcanzó G. 1.505.493 millones, frente a G. 1.355.171 millones en 2025, lo que implica un aumento de G. 150.321 millones, equivalente a 11,1%. Este crecimiento responde tanto a la ampliación de beneficiarios como a ajustes en los haberes, y refuerza la tendencia de mayor participación del gasto previsional dentro del total, un aspecto que adquiere relevancia en el análisis de sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

Otro componente que mostró una expansión significativa fue el de “transferencias”, que pasó de G. 468.097 millones a G. 991.755 millones, con un incremento de G. 523.658 millones y una variación de 111,9%. Este aumento fue el que más duplicó el nivel registrado el año anterior, posicionándose como uno de los principales impulsores del crecimiento del gasto. La magnitud de esta variación resulta de la implementación de programas o ampliaciones en políticas de asistencia o transferencias interinstitucionales, lo que incide directamente en el resultado fiscal.

El servicio de la “deuda” también registró un incremento importante. El gasto en deuda alcanzó G. 1,263 billones en 2026, frente a G. 949.419 millones en 2025, con una variación de G. 313.714 millones, equivalente a 33,0%, comportamiento que refleja mayores compromisos financieros, posiblemente asociados a emisiones previas o al contexto de tasas de interés, y consolida el peso del servicio de la deuda como un componente creciente dentro del presupuesto.

En contraste, el rubro de “inversiones” presentó una caída significativa. La ejecución se redujo de G. 732.075 millones en 2025 a G. 286.624 millones en 2026, lo que implicó una disminución de G. 445.451 millones, equivalente a -60,8%. Esta contracción es particularmente relevante, dado que la inversión pública suele estar vinculada a infraestructura y proyectos de capital con impacto en el crecimiento económico, reducción que en este componente tiene implicancias en la dinámica de la actividad económica, especialmente en sectores como la construcción.

En cuanto a “gastos operativos”, se observan comportamientos mixtos. El rubro de “alimentos” registró un aumento de G. 8.198 millones, pasando de G. 19.038 millones a G. 27.236 millones, lo que representó una variación de 43,1%. Por su parte, medicamentos presentó una disminución de G. 94.175 millones, al pasar de G. 327.791 millones en 2025 a G. 233.616 millones en 2026, con una variación de -28,7%; ajuste que podría estar vinculado a cambios en la ejecución presupuestaria o en los procesos de adquisición.

El gasto en “combustibles” también se redujo de manera significativa, pasando de G. 25.345 millones a G. 12.140 millones, con una caída de G. 13.205 millones, equivalente a -52,1%. El comportamiento podría responder a menores precios, ajustes en el consumo o cambios en la operativa institucional. En contraste, el rubro “otros” aumentó de G. 158.128 millones a G. 178.111 millones, con un incremento de G. 19.984 millones, equivalente a 12,6%, lo que refleja una expansión moderada en partidas no clasificadas en los principales componentes.

Por otro lado, “servicios básicos” mostró una leve disminución, pasando de G. 15.018 millones en 2025 a G. 13.151 millones en 2026, lo que implicó una reducción de G. 1.867 millones, equivalente a -12,4%. Aunque su peso dentro del total es relativamente bajo, este ajuste contribuye marginalmente a la contención del gasto.

En conjunto, la estructura del gasto público al primer bimestre de 2026 evidencia un patrón claro: el crecimiento está impulsado por componentes rígidos y compromisos financieros, mientras que la inversión presenta una fuerte contracción. El comportamiento plantea desafíos para la política fiscal, en la medida en que limita el margen de maniobra para impulsar el crecimiento a través del gasto de capital. Asimismo, el aumento en transferencias y deuda refuerza la necesidad de evaluar la calidad del gasto y su sostenibilidad en el tiempo.

Desde una perspectiva fiscal, el incremento de 11,1% en el gasto público total con todas las fuentes de financiamiento (Fuente 10: Recursos del Tesoro; Fuente 20: Recursos del Crédito Público; Fuente 30: Recursos Institucionales) refleja una expansión relevante en términos nominales. Sin embargo, la composición del gasto sugiere que el dinamismo se concentra en rubros de difícil ajuste, lo que podría condicionar la capacidad de respuesta ante futuros escenarios económicos. En este sentido, el seguimiento de estos componentes será clave para evaluar la trayectoria de las finanzas públicas y su impacto en la economía.

Expansión significativa

Transferencias fue otro rubro de expansión significativa, que pasó de G. 468.097 millones a G. 991.755 millones, con alza de G. 523.658 millones (111,9%).

Desafíos para la política fiscal

El comportamiento plantea desafíos para la política fiscal, en la medida en que limita el margen de maniobra para impulsar el crecimiento a través del gasto de capital.