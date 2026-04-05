Inversión, el rubro que tuvo la menor ejecución, pese a las urgencias

1).- Presupuesto de ingresos de la ANDE

Los ingresos presupuestados por la ANDE dependen de los ingresos corrientes, de los ingresos de capital y de los recursos de financiamiento.

El presupuesto de ingresos de la ANDE para el 2025 fue de G. 16.035.676 millones equivalentes a US$ 2.291 millones. (paridad 7.000 G./USD).

Nuestras fuentes detallaron a continuación que de los ingresos del presupuesto de la ANDE, que el Legislativo aprobó para el ejercicio 2025, el 74% provino de ingresos corrientes (principalmente venta de energía), el 20% de los recursos de financiamiento (préstamos) y 6% de ingresos de capital (venta de activos).

La ejecución total del presupuesto de ingresos de enero a diciembre de 2025 fue de 83% y los ingresos totales ejecutados en 2025 alcanzaron G. 13.268.254 millones, equivalentes a US$ 1.895 millones; luego el ingreso presupuestado registró un déficit de 396 millones de dólares.

Apuntan igualmente que la ejecución de los ingresos corrientes en 2025 fue del 79% de los presupuestados, de los recursos de financiamiento, 92% de lo presupuestado; por lo que se infiere que la falta de ingresos por US$ 396 millones se debió principalmente a que los ingresos por venta de energía fueron inferiores en 21% a los presupuestados.

2).- Presupuesto de egresos

Los egresos presupuestados por la ANDE se clasifican en servicios personales, servicios no personales, bienes de consumo, bienes de cambio, inversión física, servicio de la deuda pública, transferencias y otros gastos.

El presupuesto de gastos de la ANDE para el 2025 fue de G. 16.035.676 millones, equivalentes a US$ 2.291 millones. (tasa cambio de 7.000 G./USD).

En el presupuesto del 2025 se había planificado:

- Bienes de cambio. 42%.

- Inversión física. 31%.

- Servicios personales, 8%.

- Servicios de la deuda pública, 9%.

- Otros gastos, 4%.

- Servicios no personales, 4%.

- Bienes de consumo, 1%.

- Transferencias, 1%.

La ejecución total del presupuesto de gastos del 2025, entre enero y diciembre, fue del 65%, y los gastos totales ejecutados alcanzaron G. 10.489.785 millones, equivalentes a US$ 1.499 millones. Es decir, el gasto real fue inferior en US$ 792 millones al gasto presupuestado.

Analizando la ejecución de los gastos ejecutados por la ANDE en el 2025 se concluye que destinaron 50% para compra de energía, 19% para inversiones, el 11% para el pago de la deuda y el 10% para salarios, principales rubros.

Se observa que en el renglón gastos de mayor ejecución presupuestaria, entre enero y diciembre, aparecen: pago de salarios, 85%. Pago de la deuda pública, 82%. Compra de energía, 75%.

Los de menor ejecución presupuestaria de este andarivel fueron: transferencias, 39% e inversión, con 41%.

La ejecución presupuestaria de egresos de 2025, en porcentaje de ejecución, es el menor de los últimos ocho años, en tanto que en valores monetarios, el menor de los últimos tres años.

Desde el 2020 hasta el 2024, la diferencia entre ingresos y egresos ejecutados del Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la ANDE fueron negativos y que durante el año 2025 resulta positivo en manera “artificial” debido a la no ejecución de varios gastos presupuestados y, principalmente, por la compra de potencia de Itaipú y a la baja inversión ejecutada.

3).- Compra de energía. 2025

El rubro de bienes de cambio corresponde a la compra de energía y dentro del presupuesto de ANDE corresponde al principal gasto que tiene en el año, que de enero a diciembre de 2025 representa el 50% de los egresos reales de la empresa y por ende cualquier variación afecta notablemente sus resultados.

De enero a diciembre de 2025 utilizaron US$ 723 millones por compra de energía de los US$ 1.499 millones que gastó en total.

La ejecución del rubro presupuestario de la ANDE para la compra de energía es en torno al 99% de lo presupuestado desde el 2020 hasta el 2024, es decir, para la compra de energía analizan detalladamente los costos de generación y la operación óptima del sistema o terminarán arrastrando deudas para los siguientes periodos o extrayendo recursos que fueron asignados para otros gastos.

En el 2025 utilizaron en compra de energía 723 millones de dólares del total presupuestado de 957 millones de dólares; representando el 75% de los gastos ejecutados por la ANDE y existen retrasos en el pago por la compra desde Itaipú.

4).- Inversiones 2025

El rubro de Inversiones Físicas representó para la ANDE en el año 2025, el 31% de su presupuesto de gastos totales y el 41% de los gastos efectivamente realizados.

En el 2025 utilizaron US$ 291 millones en inversiones físicas de los US$ 1.499 millones que en total gastaron.

La ejecución del rubro presupuestario de la ANDE para inversiones físicas fue reduciéndose del 69% en el 2022 hasta descender al 53 % en 2024.

De enero a diciembre de 2025 la ANDE tenía disponibilidad presupuestaria para inversiones de 702 millones de dólares y de los cuales solo utilizo efectivamente 291 millones de dólares.

La ejecución de presupuesto de gastos de enero a diciembre de 2025 fue de 41% y, pese era una prioridad invertir en infraestructura y con ingresos ejecutados superiores a los gastos, es inaceptable la no ejecución de las obras o demoras en el pago de sus certificados.

La ejecución en inversiones es la menor de los últimos siete años en porcentaje y en valores monetarios es la menor de los últimos tres años.

Conclusión final

Finalmente, en busca de una mayor comprensión, los técnicos destacan los puntos más relevantes de su examen:

a).- Los ingresos esperados por la ANDE en su presupuesto de 2025 fueron de US$ 2.291 millones, provenientes de venta de energía, préstamos, aportes y venta de activos.

b).- Para el 2025 tuvieron un presupuesto de US$ 2.291 millones (al cambio actual); en el que 74% provendría de venta de energía, 20% de recursos de financiamiento y 6% de ingresos de capital.

c).- La ejecución total del presupuesto de ingresos de 2025 alcanzó el 83% y tuvo un déficit de US$ 396 millones.

d).- El déficit presupuestario de ingresos de US$ 396 millones se debe principalmente al no cumplimiento de las metas de cobranza por venta de energía.

e).- El presupuesto 2025 de gastos de la ANDE fue de US$ 2.291 millones.

f).- La ejecución total del presupuesto 2025 fue del 65%.

g).- Rubros de mayor ejecución en 2025: pago de salarios, 85%; pago de deuda pública, 82%; compra de energía, 75%.

h).- Los rubros de menor ejecución presupuestaria de gastos fueron: Transferencias, 39% y los de inversiones, 41%.

i).- De enero a diciembre de 2025, el 38% de los ingresos reales de la empresa se destinó a la compra de energía y, por ende, cualquier variación en este renglón afecta notablemente los resultados de la ANDE.

j).- El rubro Inversiones Físicas representó para la ANDE, en el 2025, solo 15 % de los ingresos reales y el 41% de los ingresos presupuestados.

k).- De enero a diciembre de 2025, la ANDE tenía una disponibilidad presupuestaria para inversiones de 702 millones de dólares, pero solo utilizó efectivamente US$ 291 millones.

l).- Desde el 2020 hasta el 2024, la diferencia entre ingresos y egresos fue negativo y en el 2025 resultó positivo en forma “artificial” debido a la falta de ejecución de varios gastos presupuestados.

m).- En el año 2025 utilizaron para compra de energía US$ 723 millones del total presupuestado de US$ 957 millones; representando el 75% de los gastos de la ANDE y, llamativamente, es la menor ejecución presupuestaria por compra de energía de la última década. Existen atrasos en la ejecución de tan importante rubro.

n).- Es necesario estar atentos ante el incremento de la deuda de la ANDE con Itaipú y con Yacyretá, cuyos pagos estaban previstos en el Presupuesto de Gastos de la ANDE del ejercicio 2025, pero que no los realizaron.

ñ).- La ejecución del presupuesto de gastos en inversiones de enero a diciembre de 2025 fue del 41%, a pesar de que las inversiones en infraestructura eran una prioridad. Además, hubo ingresos ejecutados superiores a los gastos, luego no es aceptable que no se ejecuten las obras o las demoras del pago de las mismas.

o).- La ejecución en inversiones durante el ejercicio 2025 es la menor de los últimos siete años en porcentaje; en cuanto a valores monetarios, es la menor de los últimos tres años.

p).- Se debería acceder a la lista de obras previstas como inversión por la ANDE en su Plan Maestro y que sirvieron de insumo para la definición de su Presupuesto 2025.

q).- Es necesario determinar los motivos según los cuales no fueron realizados y/o retrasados para el siguiente ejercicio y la deuda que tiene la ANDE en sus pagos por obras realizadas en el ejercicio 2025.

Finalmente, los técnicos señalan que resulta evidente que los ingresos reales de la estatal son inferiores a los presupuestados, pero que el método de incrementar los ingresos con subas de tarifas primero debe transparentarse el nivel real de ingresos posibles, considerando la ejecución de los préstamos y analizando cómo aumentar los ingresos por venta de energía, reduciendo morosidad y las altas pérdidas de la ANDE.

Añaden que con estos números se tendría una rentabilidad positiva en el 2025, pero que ese “maquillaje” no es el resultado de mejoría en la gestión de la ANDE, sino de la falta de pago por la compra de energía y el atraso en obras de infraestructura, maniobra que tendrá “nefastas consecuencias futuras, que no serán solucionadas con leasing de obras y el salvataje de Itaipú.

Además, la compra de energía debe responder a criterios técnicos, producto de análisis detallados de los costos de generación y de la operación óptima del sistema, así como de las posibles consecuencias de las decisiones. Todo está relacionado con la mejora de la Gestión interna de la empresa, insisten.

Gasto: US$ 792 millones menos

El gasto real de la empresa eléctrica estatal fue 792 millones de dólares inferior al gasto que habían presupuestado para el ejercicio 2025.

Compra de energía

De enero a diciembre de 2025 se utilizaron 723 millones de dólares en compra de energía, de los 1.499 millones de dólares gastados en total.

Inversiones con recortes

En 2025 la ANDE, para inversiones, disponía de 702 millones de dólares, pero utilizó efectivamente solo 291 millones de dólares.