Paraguay usó 37% de Itaipú

El trabajo que reproducimos hoy es el resultado del seguimiento, casi de rutina pero muy útil, que hace un grupo de técnicos compatriotas de lo que mensualmente ocurre en el interior de la gran hidroeléctrica. Como ya es habitual, una vez más optaron por permanecer en el anonimato.

Generación

La generación de la central hidroeléctrica Itaipú en setiembre de 2026 fue de 7.225 GWh (1 GWh = 1000 MWh), 24% superior a la generación registrada en el mismo mes del año pasado y 6% superior al mes anterior.

La energía generada entre enero y setiembre de 2026 fue de 58.370 GWh, 9,71% superior a la generada el mismo lapso del 2025. El valor de la generación anual de 2026 sería cercano a 80.000 GWh.

Uso de la energía generada por Itaipú en Paraguay

La ANDE, en setiembre pasado retiró 2.342 GWh de Itaipú, o sea 6% más respecto a lo retirado en el mismo mes del año anterior y 2% inferior a lo del mes precedente.

La energía retirada por la ANDE en setiembre de 2026 de Itaipú representa el 32% del total generado en el mes.

Del total de la energía que le corresponde al Paraguay según el Tratado vigente utilizó en setiembre el 64%.

En el período comprendido entre enero y setiembre de 2026 la ANDE retiró 21.618 GWh de Itaipú, que representa el 37% de todo lo generado en ese periodo. En el mismo lapso, la ANDE retiro 18% más de energía de Itaipú respecto al mismo periodo del año 2025.

Energía cedida al Brasil

La energía paraguaya en Itaipú cedida al Brasil en setiembre de 2026 fue de 1.271 GWh, cifra que revela un incremento del 82% respecto al mismo mes del año pasado y del 27% con relación a los cedido en el mes anterior.

La energía cedida entre enero y setiembre del presente ejercicio fue de 7.567 GWh, 8% inferior a la del mismo periodo del año pasado.

La energía cedida en setiembre pasado, 1.271 GWh, es equivalente a la potencia media horaria total disponible con factor de carga 0,6 de 2.942 MW o a una electrointensiva con factor de carga de 0,8 y potencia media horaria total de 2.207 MW.

Transferencias al Tesoro

Las transferencias de Itaipú al Estado paraguayo de enero a setiembre de 2026 alcanzaron un total de US$ 344.926.400, 6% inferior al que remesó en el mismo periodo del año anterior, con el siguiente detalle:

- Cesión de Energía: US$ 99.977.300 que representa una disminución de 25% respecto al mismo periodo de 2025.

- Royalties: US$ 197.638.000, cifra que revela un aumento del 5% respecto al mismo periodo de 2025

- Beneficios de la ANDE: US$ 47.311.000, suma que representa un aumento de 3% con relación al mismo periodo del 2025.

La generación de enero a setiembre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025 aumentó 10% y los royalties transferidos aumentaron un 5%, en tanto que la cesión de energía disminuyó 8% y la compensación por cesión de energía se redujo 25%. Además, la transferencia a la ANDE subió un 3%.

“Evidentemente, las transferencias oficiales informadas, más los datos técnicos de generación y cesión de energía indicados en el Tratado de Itaipú no corresponden al mismo periodo”.

Conclusiones

1.- La generación de Itaipú en setiembre fue de 7.225 GWh, 24% superior a la del mismo mes del año pasado, 6% mayor a la del mes anterior.

2.- La energía generada entre enero y setiembre fue de 58.370 GWh, 10% superior a la del mismo periodo del año pasado.

3.- Se proyecta para el presente año una producción de 80.000 GWh, como consecuencia del aumento del caudal del río Paraná.

4.- En setiembre de 2026 la ANDE retiró 2.342 GWh de Itaipú, 6% más respecto a la cantidad que retiró en el mismo mes del año pasado y 2% inferior a lo aprovechado el mes pasado.

5.- La ANDE, en setiembre de 2026, retiró el 32% del total generado por Itaipú.

6.- El Paraguay, en setiembre último, utilizó el 64% de la energía que le corresponde en Itaipú según el tratado vigente.

7.- Durante el periodo enero- setiembre de 2026, la ANDE retiró 21.618 GWh de Itaipú, el 37% de todo lo generado en el periodo en la central binacional.

8.- Entre enero y setiembre de 2026, la ANDE retiro 18% más energía de Itaipú respecto al mismo periodo del 2025.

9.- La energía paraguaya en Itaipú cedida al Brasil en setiembre último fue de 1.271 GWh, 82% más respecto al mismo mes de 2025 y un aumento del 27% respecto al mes anterior.

10.- La energía cedida entre enero y setiembre de este año alcanzó 7.567 GWh, 8% inferior a la cesión registrada en el mismo periodo del año pasado.

11.- Las transferencias al Estado paraguayo, informadas por Itaipú, entre enero y setiembre de 2026 sumaron US$ 344.926.400, 6% inferior a las del mismo periodo del 2025.

37% de todo lo generado

Entre enero y setiembre de 2026, la ANDE retiró 21.618 GWh de Itaipú, que representa el 37% de todo lo generado en ese periodo.

La cesión mermó 8%

La energía cedida entre enero y setiembre del presente ejercicio fue de 7.567 GWh, 8% inferior a la del mismo periodo del año pasado.

25% menos que en 2025

Cesión de Energía: US$ 99.977.300 entre enero y setiembre últimos, 25% menos respecto al monto pagado en similar periodo de 2025.