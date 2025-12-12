Asociación Paraguaya de Carreteras: 12 años de aporte al desarrollo del sector

Desde sus inicios, la APC se planteó como un espacio de encuentro entre ingenieros, consultores, contratistas, organismos públicos y proveedores de materiales, con la misión de impulsar la mejora permanente de la red vial del país, fomentar la transferencia tecnológica y promover buenas prácticas en diseño, construcción y mantenimiento de carreteras.

La historia de la asiociación se remonta al año de su fundación, cuando un grupo de especialistas en vialidad identificó la necesidad de articular los esfuerzos dispersos en el país para afrontar desafíos como el deterioro de la red de rutas, el uso de tecnologías obsoletas y la falta de sistemas de mantenimiento preventivo.

A lo largo de sus doce años, la Asociación ha promovido la revisión y actualización de normativa técnica, la capacitación de recursos humanos y la generación de espacios de debate (seminarios, conferencias y talleres) que han permitido elevar los estándares en infraestructuras de transporte.

Entre las contribuciones más destacadas de la APC se encuentra su participación en la elaboración y actualización del Manual de Carreteras del Paraguay, junto al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Este trabajo ha implicado ajustar guías de diseño, procedimientos de especificaciones técnicas y criterios de sostenibilidad para la red vial nacional.

Asimismo, mediante convenios con instituciones académicas, como el firmado con la Universidad Nacional de Asunción en 2021, se ha fortalecido la formación de ingenieros viales y nuevos profesionales del rubro.

En lo referente a la difusión de conocimiento, la APC ha organizado y apoyado múltiples iniciativas para sensibilizar sobre la importancia del mantenimiento vial, la utilización de nuevos materiales y la gestión eficiente.

Profesionales de la industria vial durante el Congreso Iberoamericano del Asfalto Paraguay 2025.

Otro aspecto relevante del gremio ha sido su capacidad de networking profesional: la asociación reúne a más de 500 contactos registrados en su perfil profesional en LinkedIn, lo cual evidencia su alcance en el mundo empresarial y académico.

Mediante su plataforma digital, su página web y sus redes sociales, la APC comunica actividades, seminarios y colaboraciones internacionales, lo que potencia la visibilidad del sector vial paraguayo y abre puertas a la internacionalización de experiencias.

Mirando al futuro, la asociación mantiene una visión de fortalecimiento institucional, expansión de la capacitación técnica, adopción de tecnologías como inteligencia artificial y Big Data en el ámbito vial (tema que ya aborda en sus comunicados).