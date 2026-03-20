Indufar exporta T.G. Tirzepatida a Bolivia

En un movimiento que refleja la madurez y proyección internacional de la industria farmacéutica paraguaya, Indufar dio un paso decisivo al concretar la primera exportación nacional de T.G. Tirzepatida a Bolivia.

Se trata de un lote comercial destinado al tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad, dos de las condiciones de salud con mayor crecimiento a nivel global.

El envío no solo representa una operación comercial. Es, en términos estratégicos, la validación de años de inversión en tecnología, investigación y cumplimiento normativo.

Con este hito, Paraguay deja de ser únicamente un mercado consumidor para posicionarse como proveedor de soluciones terapéuticas en la región.

Fabricación paraguaya de relevancia

La molécula, cada vez más relevante en los esquemas de tratamiento metabólico, fue desarrollada y producida bajo estrictos estándares de calidad.

En el país, cuenta con la aprobación de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), entidad encargada de garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos.

A su vez, para su ingreso al mercado boliviano, obtuvo la autorización de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, cumpliendo con los requisitos regulatorios exigidos en Bolivia.

Este doble aval sanitario no es un trámite menor: constituye la puerta de entrada a mercados cada vez más exigentes y competitivos.

“Sumar T.G. Tirzepatida a nuestra cartera de exportación y llegar a Bolivia refleja el compromiso y la dedicación de todo nuestro personal”, expresó Cynthia Romero, gerente de Dirección Técnica de la farmacéutica.

“Detrás de este logro hay un enorme esfuerzo conjunto que demuestra nuestra capacidad para llevar la calidad e innovación de Indufar a toda la región”, resaltó.

Estrictos controles de calidad

La producción del medicamento se realizó bajo Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), alineadas con estándares internacionales y auditadas localmente.

Además, se implementaron protocolos específicos de conservación y logística para garantizar que el producto llegue en condiciones óptimas al paciente final, un factor crítico en este tipo de tratamientos.

En un contexto donde la industria farmacéutica global exige trazabilidad, consistencia y altos niveles de innovación, Paraguay comienza a mostrar credenciales sólidas para competir.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Indufar ha construido un posicionamiento basado en estándares como ISO 9001:2015 y GMP, integrando calidad, seguridad y sostenibilidad en sus procesos productivos.

Este primer envío de T. G. Tirzepatida no solo amplía su portafolio exportador: redefine el alcance de la industria nacional.

Lo que hoy parte rumbo a Bolivia es mucho más que un medicamento. Es una señal clara de hacia dónde puede proyectarse Paraguay cuando combina inversión, conocimiento y visión estratégica.