7 de cada 10 adultos en Paraguay tienen exceso de peso

En Paraguay, 7 de cada 10 adultos viven con exceso de peso, de acuerdo con los resultados de la Segunda Encuesta Nacional sobre Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles 2023, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El dato surge de una prevalencia de 36,9% de sobrepeso y 32,4% de obesidad en la población adulta, una realidad que posiciona al exceso de peso como uno de los principales desafíos para la salud pública del país.

La situación también refleja una tendencia regional. En América Latina y el Caribe, 141,9 millones de adultos viven actualmente con obesidad, mientras que la prevalencia de esta enfermedad entre adultos alcanzó el 29,9% en 2022, casi el doble del promedio mundial registrado para ese mismo año.

Además, la obesidad adulta en la región se duplicó desde el año 2000, según datos de la Organización Paranamericana de la Salud.

Más allá de la cifra, la obesidad debe entenderse como una enfermedad crónica y multifactorial, y no simplemente como una cuestión de voluntad o de hábitos individuales.

Puede aumentar el riesgo de desarrollar otras enfermedades no transmisibles, entre ellas diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y determinados tipos de cáncer.

El Ministerio de Salud Pública reconoce, además, que el 11 de octubre fue establecido en Paraguay como el Día Nacional de Lucha contra la Obesidad con el objetivo de generar conciencia sobre su prevención, detección y control.

Los propios datos paraguayos muestran la estrecha relación entre estos factores: además del 32,4% de adultos con obesidad y 36,9% con sobrepeso, la encuesta registra 10,6% de personas con diabetes en tratamiento y 38,6% con hipertensión arterial.

Estas cifras refuerzan la necesidad de abordar el exceso de peso desde una perspectiva integral, que contemple alimentación, actividad física, acompañamiento profesional, prevención y, cuando corresponda, alternativas terapéuticas basadas en evidencia.

En este contexto, Laboratorio Éticos, a través de su línea cardiometabólica, acompaña la evolución del abordaje de la obesidad promoviendo la innovación, la educación médica continua y el intercambio de conocimiento científico.

Este compromiso busca contribuir a una mayor concientización sobre la enfermedad y a fortalecer un abordaje integral, basado en la evidencia y el acompañamiento profesional.

La obesidad puede avanzar durante años sin que muchas personas dimensionen sus implicancias sobre la salud. Por eso, este 11 de octubre representa una oportunidad para mirar los números, pero también para mirar a las personas detrás de ellos: reconocer la obesidad como una enfermedad, promover su detección temprana y entender que pedir ayuda profesional forma parte del cuidado de la salud.