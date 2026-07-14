Elementos constitutivos del Proyecto Curricular Institucional (PCI) (Parte 2)

2. Diagnóstico

El diagnóstico constituye la base fundamental sobre la cual se construye todo el Proyecto Curricular Institucional. Es la descripción del problema que origina la elaboración del proyecto y que justifica la necesidad de implementar acciones pedagógicas específicas.

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El diagnóstico del PCI se nutre de la información obtenida durante la elaboración del PEI. No implica realizar nuevamente un proceso de recolección de datos, sino seleccionar y analizar aquellas informaciones que guardan relación directa con los aspectos pedagógicos y curriculares. Por ello, el diagnóstico debe centrarse en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, en las formas de enseñanza empleadas por los docentes y en los factores pedagógicos que influyen en el desempeño académico.

Uno de los aspectos más importantes del diagnóstico es que debe enfocarse en problemas susceptibles de ser solucionados mediante acciones pedagógicas.

No debe centrarse en dificultades relacionadas con infraestructura, recursos materiales o problemáticas familiares, sino en aquellos aspectos que los docentes pueden transformar a través de su práctica educativa.

3. Caracterización de la población escolar

La caracterización de la población escolar es otro elemento esencial del PCI. Consiste en una descripción detallada de los estudiantes y de las condiciones que influyen en sus procesos de aprendizaje.

En este apartado se analizan las potencialidades, las capacidades, los intereses, las necesidades y las características de los estudiantes. También se consideran aspectos socioculturales, lingüísticos y económicos que puedan incidir en los procesos educativos.

La información utilizada para esta caracterización debe extraerse del componente situacional del PEI.

Asimismo, la caracterización contempla las condiciones y posibilidades del equipo docente y directivo para desarrollar propuestas curriculares innovadoras. Esto implica reflexionar sobre las fortalezas institucionales, las competencias profesionales de los docentes y las oportunidades existentes para implementar nuevas estrategias pedagógicas.

Cuando se conoce profundamente a la población escolar, es posible seleccionar contenidos, metodologías y estrategias de evaluación más adecuadas para favorecer los aprendizajes.

4. Objetivo general

El objetivo general expresa la finalidad principal del Proyecto Curricular Institucional. Está enmarcado dentro de la dimensión pedagógica curricular y responde directamente al problema identificado en el diagnóstico.

Este objetivo representa la situación deseada que la institución espera alcanzar mediante la implementación del proyecto. Debe expresar con claridad las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes y orientar todas las acciones curriculares que se desarrollarán durante la vigencia del PCI.

La formulación del objetivo general requiere precisión y coherencia. Debe estar redactado en términos de logro y transformación, describiendo el cambio que se espera producir en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

5. Meta general

La meta general constituye la expresión cuantificable del objetivo general. Se elabora reescribiendo dicho objetivo e incorporando plazos y porcentajes de logro esperados al término del periodo de implementación del PEI.

Las metas permiten medir el grado de avance hacia el cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, si el objetivo general busca mejorar la comprensión lectora, la meta podría establecer un porcentaje específico de estudiantes que deberán alcanzar determinado nivel de desempeño en un plazo determinado.

La formulación de metas facilita el seguimiento y la evaluación del proyecto, ya que proporciona indicadores concretos para valorar los resultados alcanzados.

Fuentes:

- HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.