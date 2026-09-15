Evaluación institucional (Parte 1)

Desde una mirada técnica resulta relevante destacar que la evaluación institucional no debe reducirse a la aplicación de instrumentos ni a la obtención de una certificación. Su verdadero valor radica en generar espacios de reflexión individual y colectiva sobre las prácticas institucionales y, a partir de los resultados obtenidos, orientar acciones concretas de transformación. El proceso integra enfoques cualitativos y cuantitativos, mediante la observación, entrevistas, cuestionarios, revisión documental y análisis de evidencias, permitiendo determinar fortalezas y debilidades de la gestión institucional.

El proceso evaluativo contempla cinco dimensiones fundamentales: propósitos institucionales; gestión administrativa-financiera y prevención de riesgos; gestión del talento humano y gobierno institucional; gestión pedagógica-curricular; y vinculación socio- comunitaria y clima institucional.

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Estas dimensiones permiten obtener una visión integral de la institución, considerando tanto los aspectos organizativos como los pedagógicos, humanos y comunitarios.

Un aspecto especialmente significativo es la gestión pedagógica-curricular, debido a su relación directa con la planificación, implementación y evaluación del currí- culo y con el seguimiento de los aprendizajes. En este sentido, la evaluación proporciona información para valorar la pertinencia de las prácticas educativas y orientar procesos de mejora.

El proceso se desarrolla en tres etapas articuladas. La primera corresponde a la autoevaluación institucional, donde se identifican fortalezas y debilidades; la segunda se orienta a la elaboración de un plan de mejora; y la tercera contempla una mirada externa

que verifica las evidencias, contrasta los resultados y analiza la viabilidad y pertinencia del plan.

Posteriormente, corresponde realizar el acompañamiento y monitoreo para verificar el cumplimiento de las acciones propuestas.

En consecuencia, la evaluación institucional debe asumirse como una oportunidad para aprender de la propia práctica, fortalecer el trabajo colaborativo y tomar decisiones oportunas. Los 124 informes de autoevaluación y 124 planes de mejora elaborados durante el proceso evidencian la participación de las instituciones y la importancia de convertir los resultados en acciones concretas.

Una gestión institucional de calidad requiere una evaluación permanente, participativa y basada en evidencias. El desafío consiste en que los resultados no permanezcan únicamente en documentos, sino que se traduzcan en decisiones, estrategias y prácticas que fortalezcan la enseñanza, los aprendizajes y el funcionamiento integral de la institución.

Evaluar, en este sentido, significa comprender la realidad institucional para transformarla de manera responsable, colaborativa y sostenible.

Fuentes:

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.