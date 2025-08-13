Castellano Primer Ciclo

Comidas típicas: cómo hacer vori vori

Las comidas típicas forman parte del folclore del país. Si bien el paso a paso para elaborar cada plato pasa de generación en generación y cada familia tiene su forma de prepararlo, hay recetas básicas como esta del vori vori que valen la pena seguir.

Por ABC Color
12 de agosto de 2025 - 18:19
Vori vori de gallina.
Vori vori de gallina.Shutterstock

¿Sabías que el vori vori es considerado la mejor sopa del mundo según la prestigiosa web gastronómica Taste Atlas? Hoy puedes aprender a prepararlo; solo tienes que conseguir los ingredientes exactos y seguir los pasos como se indican a continuación.

Receta de vori vori de gallina

Ingredientes

-1 gallina de 1200 gramos (aproximadamente)

-100 centímetros cúbicos de aceite

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

-2 tomates medianos

-2 cebollas medianas

-1 locote verde

-1 locote rojo

-2 zanahorias

-200 gramos de zapallo

-1 cebollita de verdeo

-2 litros de agua caliente

-Orégano fresco

-1 mazo de perejil

-500 gramos de harina de maíz

-4 cucharaditas de harina común

-100 gramos de queso Paraguay

-2 cucharaditas de sal fina

Lea más: Alimentación saludable

Preparación

1. Picar las zanahorias, cebollas, locotes y tomates. Lavar bien el ave y cortar en presas.

2. En una cacerola, calentar el aceite y sofreír las presas de gallina; agregar las verduras picadas y el agua caliente.

3. Hervir todo junto con la olla semitapada hasta que las presas estén bien cocidas.

4. Unir la harina de maíz, la harina común, el queso desmenuzado y la sal, con un poco del caldo de cocción, y formar las bolitas con las manos, del tamaño deseado, entre tres y cinco centímetros de diámetro.

5. Agregar el zapallo en cubos grandes, la cebollita, el perejil y el orégano picados, sal, pimienta y por último las bolitas vori, en la cacerola donde hierve la gallina. Destapar y dejar hervir por 10 a 15 minutos más, hasta que las bolitas de vori suban a la superficie.

6. Servir bien caliente con mandioca cocida.

Fuente: Generado con IA.

Enlace copiado