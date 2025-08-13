Comidas típicas: cómo hacer vori vori

¿Sabías que el vori vori es considerado la mejor sopa del mundo según la prestigiosa web gastronómica Taste Atlas? Hoy puedes aprender a prepararlo; solo tienes que conseguir los ingredientes exactos y seguir los pasos como se indican a continuación.
Receta de vori vori de gallina
Ingredientes
-1 gallina de 1200 gramos (aproximadamente)
-100 centímetros cúbicos de aceite
-2 tomates medianos
-2 cebollas medianas
-1 locote verde
-1 locote rojo
-2 zanahorias
-200 gramos de zapallo
-1 cebollita de verdeo
-2 litros de agua caliente
-Orégano fresco
-1 mazo de perejil
-500 gramos de harina de maíz
-4 cucharaditas de harina común
-100 gramos de queso Paraguay
-2 cucharaditas de sal fina
Preparación
1. Picar las zanahorias, cebollas, locotes y tomates. Lavar bien el ave y cortar en presas.
2. En una cacerola, calentar el aceite y sofreír las presas de gallina; agregar las verduras picadas y el agua caliente.
3. Hervir todo junto con la olla semitapada hasta que las presas estén bien cocidas.
4. Unir la harina de maíz, la harina común, el queso desmenuzado y la sal, con un poco del caldo de cocción, y formar las bolitas con las manos, del tamaño deseado, entre tres y cinco centímetros de diámetro.
5. Agregar el zapallo en cubos grandes, la cebollita, el perejil y el orégano picados, sal, pimienta y por último las bolitas vori, en la cacerola donde hierve la gallina. Destapar y dejar hervir por 10 a 15 minutos más, hasta que las bolitas de vori suban a la superficie.
6. Servir bien caliente con mandioca cocida.
