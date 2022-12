In Memoriam: los famosos que nos dejaron en 2022

Francisco de Paula Oliva (93 años)

Sacerdote español, nacido en Sevilla el 14 de octubre de 1928. Popularmente conocido como “Pa’i Oliva”, este religioso jesuita fue una de las figuras más icónicas de la Iglesia en Paraguay durante décadas, dedicando su labor principalmente a los habitantes de la humilde zona del Bañado Sur de Asunción y destacándose por su compromiso social y político durante toda su vida en el país. Falleció el 3 de enero en Asunción.

Sidney Poitier (94 años)

Actor y cineasta bahameño-estadounidense, nacido en Miami el 20 de febrero de 1927. Fue el primer actor negro en ser nominado a un premio Óscar (en 1959 por Fuga en cadenas) y en ganar ese premio (en 1964 por Los lirios del valle). Protagonizó aclamados filmes centrados en las relaciones raciales en los Estados Unidos como ¿Sabes quién viene a cenar? o Al calor de la noche. Falleció el 6 de enero.

Chiquitunga Montaner de Biedermann (85 años)

Socialité paraguaya, connotada figura del ambiente social local e integrante de varias asociaciones de mujeres que trabajaban en obras sociales, cuyos fondos se recaudaban a la hora del té. Fue esposa del empresario publicitario Enrique Biedermann desde 1953 hasta la muerte de este en 2012. Falleció el 23 de enero.

Cristina “Vita” Aranda (29 años)

Modelo e “influencer” paraguaya. Saltó a la fama como participante en el programa televisivo de concursos Calle 7, convirtiéndose en modelo y destacada figura en redes sociales, además de lanzar un emprendimiento de ropas. Fue esposa del futbolista Iván Torres. Falleció el 31 de enero como víctima colateral de un atentado armado en el festival musical Ja’umina, en San Bernardino.

William Hurt (71 años)

Actor estadounidense, nacido en Washington D.C. el 20 de marzo de 1950. Ganador del Óscar por el galardonado filme de 1985 El beso de la mujer araña, también se destacó por sus roles en filmes como Detrás de la noticia (1987), Alice (1990), La aldea (2004), Una historia violenta (2005) y por su participación en el “universo cinematográfico Marvel” en varias películas entre 2008 y 2021. Falleció el 13 de marzo.

Taylor Hawkins (50 años)

Músico estadounidense, nacido en Laguna Beach, California, el 17 de febrero de 1972. Fue baterista de la popular banda de rock Foo Fighters desde 1997, e ingresó al Salón de la Fama del Rock como miembro del grupo en 2021. Falleció en Bogotá, Colombia, días después del paso de Foo Fighters por Paraguay, donde su presentación en el festival Asunciónico fue cancelada por inclemencias del tiempo.

Mercedes Lugo (78 años)

Exprimera dama de Paraguay, nacida en San Pedro del Paraná el 24 de septiembre de 1942. Fue hermana del expresidente Fernando Lugo, y asumió la oficina de la Primera Dama durante el período de Gobierno de este entre 2008 y 2012. Fue una destacada docente en la ciudad de Encarnación. Falleció el 27 de marzo.

Marcelo Pecci (45 años)

Fiscal paraguayo, nacido en Asunción el 28 de septiembre de 1976. Como agente del Ministerio Público especializado en la lucha contra el crimen organizado, Pecci participó en numerosas investigaciones locales y trasnacionales de alto perfil, incluyendo la operación “A Ultranza”, la investigación al ciudadano brasileño-libanés Kassem Mohamad Hijazo o el atentado en el Ja’umina Fest en San Bernardino. Fue asesinado en Cartagena de Indias, Colombia, donde estaba de luna de miel luego de su boda con la periodista Claudia Aguilera, el 10 de mayo.

Ray Liotta (67 años)

Actor estadounidense, nacido en Newark, Nueva Jersey, el 18 de diciembre de 1954. Saltó a la fama con el aclamado filme de 1986 Fin de semana salvaje, y se consagró con sus actuaciones en El campo de los sueños (1989) y la película de Martin Scorsese Buenos muchachos (1990). Ganó un premio Emmy por su trabajo en la serie ER. Falleció el 26 de mayo.

Andy Fletcher (60 años)

Músico británico, nacido en Nottingham el 8 de julio de 1961. Fue miembro fundador del aclamado grupo de música electrónica Depeche Mode, en el que era tecladista. Ingresó al Salón de la Fama del Rock con la banda en 2020. Falleció el 26 de mayo.

José Torres Kirmser (78 años)

Exministro de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Fue abogado, notario y escribano público, miembro del Consejo de la Magistratura y titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Se retiró de la Corte Suprema en 2020. Falleció el 3 de junio.

Jean-Louis Trintignant (91 años)

Actor francés, nacido en Piolenc el 11 de diciembre de 1930. Considerado uno de los mejores actores del cine francés, trabajó con cineastas de la talla de Costa-Gavras, Bernardo Bertolucci, François Truffault o Michael Haneke. Falleció el 17 de junio.

Olivia Newton-John (73 años)

Cantante y actriz británica, nacida en Cambridge el 26 de septiembre de 1948. Su carrera musical se vio coronada por éxitos mundiales y cuatro premios Grammy. En su carrera en el cine, su papel más destacado fue el protagónico en el icónico musical Grease, cuya banda sonora sigue siendo uno de los discos más vendidos de la historia. Falleció el 8 de agosto.

Wolfgang Petersen (81 años)

Cineasta alemán, nacido en Emden el 14 de marzo de 1941. Dirigió la aclamada película bélica Das Boot, que le valió dos nominaciones a los Óscar, además de éxitos de taquilla a nivel mundial como La tormenta perfecta (2000) o Troya (2004). Falleció el 12 de agosto a causa de un cáncer.

Hugo Lusardi (39 años)

Futbolista paraguayo, nacido en Coronel Oviedo el 17 de agosto de 1982. Fue múltiples veces campeón del futbol paraguayo con Libertad y subcampeón de la Copa Libertadores en 2014 con Nacional. Falleció el 15 de agosto en Brasil, luego de una batalla contra el cáncer.

Mijaíl Gorbachov (91 años)

Político ruso, nacido en Privolnoye, en la Unión Soviética, el 2 de marzo de 1931. Fue el octavo y último líder de la Unión Soviética, desde 1985 hasta la disolución del bloque soviético en 1991, contribuyendo al acercamiento de Rusia con los Estados Unidos y la transición de su país hacia una democracia social. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990. Falleció el 30 de agosto.

Isabel II (96 años)

Monarca británica, nacida en Londres el 21 de abril de 1926. Fue la monarca más longeva de la historia de Gran Bretaña y la mujer monarca con el reinado verificado más largo de la historia, portando la corona del Reino Unido desde 1952 hasta su muerte. Falleció en Escocia el 8 de septiembre.

Jean-Luc Godard (91 años)

Cineasta francés, nacido en París el 3 de diciembre de 1930. Uno de los pioneros de la “nueva ola” del cine francés de la década de 1960, estrenó alguna de las películas más aclamadas del cine galo como Al final de la escapada (1960), El desprecio (1963), Alphaville o Pierrot el loco (ambas de 1965). Falleció por medio de un suicidio asistido en Suiza, el 13 de septiembre.

Néstor “Cachito” Espinoza (48 años)

Futbolista argentino. Realizó la mayor parte de su carrera en el fútbol paraguayo, integrando clubes como Cerro Porteño, Olimpia, Guaraní o Sportivo Luqueño. Fue campeón de la Copa Libertadores con Olimpia en 2002. Falleció en un accidente automovilístico en Argentina, el 17 de septiembre.

Carlitos Balá (97 años)

Comediante argentino, nacido en Buenos Aires el 13 de agosto de 1925. Una figura destacada del ámbito humorístico y televisivo de Argentina, se dedicó principalmente al entretenimiento infantil a través del cine, la televisión, la radio y el teatro. Falleció el 22 de septiembre.

Coolio (59 años)

Rapero estadounidense, nacido en Los Ángeles el 1 de agosto de 1963. Alcanzó la fama mundial en la década de 1990 con éxitos internacionales como Gangsta’s Paradise o Fantastic Voyage. Falleció el 28 de septiembre.

Loretta Lynn (90 años)

Cantautora estadounidense, nacida en Butcher Hollow, Kentucky, el 14 de abril de 1932. Considerada una de las figuras más icónicas de la música “country”, es autora de canciones emblemáticas de ese género como One’s on the Way, Fist City o Coal Miner’s Daughter. Ganadora de tres premios Grammy. Falleció el 4 de octubre.

Angela Lansbury (96 años)

Actriz británico-estadounidense, nacida en Londres el 16 de octubre de 1925. Una de las últimas actrices sobrevivientes de la “Era Dorada” de Hollywood, fue ganadora de seis Globos de Oro, 18 Emmys y un Óscar honorario, entre muchos otros galardones. Sus filmes más destacados incluyen El retrato de Dorian Gray (1945) o El embajador del miedo (1962), y su trabajo en televisión destacó por su papel protagónico en la serie Reportera del crimen. Falleció el 11 de octubre.

Jerry Lee Lewis (87 años)

Músico estadounidense, nacido en Ferriday, Louisiana, el 29 de septiembre de 1935. Considerado uno de los grandes pioneros del rock & roll, Lewis saltó a la fama mundial con éxitos como Great Balls of Fire, Breathless o High School Confidential. Falleció el 28 de octubre.

Maribel Barreto (86 años)

Escritora paraguaya, nacida en Quyquyhó el 8 de enero de 1936. Ganadora del Premio Augusto Roa Bastos en 2017 por la novela Codicia y del Premio Nacional de Literatura en 2019 por Hijo de la Revolución. Falleció el 8 de noviembre.

Gal Costa (77 años)

Cantautora brasileña, nacida en Salvador de Bahía el 26 de septiembre de 1945. Una de las figuras centrales de la música “tropicalia”, junto a otros íconos de la música brasileña como Gilberto Gil y Caetano Veloso. Falleció el 9 de noviembre.

Hebe de Bonafini (93 años)

Activista argentina, nacida en Ensenada el 4 de diciembre de 1928. Una de las fundadoras de la asociación Madres de la Plaza de Mayo, una de las más visibles fuerzas opositoras al régimen dictatorial militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Falleció el 20 de noviembre.

Pablo Milanés (79 años)

Cantautor cubano, nacido en Bayamo el 24 de febrero de 1943. Uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana, popular a nivel mundial por canciones como Yo no te pido, Yolanda o Yo pisaré las calles nuevamente. Falleció a causa de un cáncer el 22 de noviembre.

Irene Cara (63 años)

Cantante y actriz estadounidense, nacida en Nueva York el 18 de marzo de 1958. Protagonizó el filme musical de 1980 Fama y escribió la canción central del filme de 1983 Flashdance, lo que le valió un premio Óscar. Falleció el 25 de noviembre.

Christine McVie (79 años)

Cantautora inglesa, nacida en Bouth el 12 de julio de 1943. Fue vocalista y tecladista del grupo de rock Fleetwood Mac, y autora de grandes éxitos de la banda como Don’t Stop, Everywhere o Little Lies. Falleció el 30 de noviembre.