Carnaval 2026: ritmo, samba y color ante más de 14.000 espectadores en Encarnación

La edición número 100 del Carnaval Encarnaceno 2026 desarrolló con éxito la segunda ronda del imponente evento, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Los organizadores estiman que en esta segunda noche el público estuvo compuesto por casi 15.000 espectadores, quienes vibraron al ritmo de las comparsas tradicionales de la ciudad.

La jornada comenzó con una apertura oficial cargada de color y alegría, encabezada por el Rey Momo Billy Gervasio, la carismática mascota Kuki y las Reinas del Carnaval, marcando el inicio de una velada donde la música, las carrozas y las comparsas hicieron vibrar al público presente.

Durante la noche participaron los clubes Sacachispas, Pettirossi, Universal, Radioparque, Nacional y San Juan, que desfilaron con sus respectivas carrozas y comparsas.

La fiesta contó además con la destacada participación de las comparsas invitadas Retro de Villarrica y la Escola de Samba Malandros de Posadas, que aportaron su ritmo, color y experiencia, enriqueciendo aún más el desfile.

Uno de los momentos más esperados se vivió cerca de la medianoche con la presentación de Múnich Ultra, que desembarcó en el sambódromo con su Trío Eléctrico y la participación especial de Rumberos, generando una verdadera fiesta para cantar y bailar sin parar.

El mejor Carnaval

El presidente del Club de Clubes, Eduardo Florentín, agradeció al público por el constante acompañamiento y destacó el apoyo de las empresas públicas y privadas que hicieron posible esta gran celebración, consolidando a los Carnavales Encarnacenos como uno de los eventos más importantes del país.

La primera ronda del evento contó con 13.000 espectadores y, tras la segunda ronda, se consolida como uno de los eventos más demandados en la región durante la temporada alta de verano.

Las próximas jornadas del Carnaval Encarnaceno están agendadas para los sábados 31 de enero, 7 y 14 de febrero. Las entradas están disponibles en boletería, como también a través de la Red Tuti.

Espectáculo de nivel

El público de la gran fiesta destacó la calidad del evento, que se vio reflejada en majestuosos trajes y verdaderas joyas de ingeniería dispuestas en los carros móviles gigantescos que adornaron la noche encarnacena.

Además, refirieron el confort de los servicios prestados dentro de la estructura destinada al Carnaval Encarnaceno. Este año se implementaron patios de comidas dentro del sambódromo.