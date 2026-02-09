Espectáculos
09 de febrero de 2026 - 18:48

Kchiporros hizo bailar a más de 35.000 personas en la Costanera de Encarnación

Miles de personas en concierto de Kchiporros en la Costanera de Encarnación.Gentileza Municipalidad de Encarnación

El popular grupo musical paraguayo Kchiporros se presentó este sábado 7 en la Costanera de Encarnación ante un multitudinario público que, según los organizadores, fue de 35.000 espectadores. El concierto se realizó en el marco de la serie Encarnación 5.0 y el Brahma Fest, de acceso libre y gratuito al público. El último concierto de la presente temporada está programado para el sábado 14 de febrero.

Por Sergio González

El sábado 7 de febrero, miles de personas vibraron con la presentación del popular Chirola, vocalista del grupo de cumbia, pop, ska, reggae y rock latino Kchiporros. La fiesta se desarrolló en el marco de una serie de conciertos gratuitos en la costanera de la ciudad de Encarnación, con un escenario montado en el pastizal entre el silo y el molino, al costado de la playa San José.

El evento es organizado por la Municipalidad de Encarnación y dos empresas. Según estimaciones, el público superó los 35.000 espectadores, quienes bailaron al ritmo de los artistas nacionales.

La última jornada de este ciclo de conciertos está programada para el 14 de febrero y se presentará el grupo internacional Migrantes. La fiesta es de acceso gratuito para quienes quieran disfrutar del espectáculo, pero dentro de la estructura del festival, en parte organizado por Brahma, no se permite el ingreso de cervezas de otras marcas.

El multitudinario evento fue una alternativa para los miles de turistas que se encuentran en la región, disfrutando de las vacaciones y las playas de la ciudad. El anterior convocó a 40.000 personas con el concierto de Damas Gratis y a 20.000 con la presentación de FMK.

