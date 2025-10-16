Drama histórico paraguayo y una secuela de terror destacan en estrenos en cines

Nada menos que seis películas llegan este jueves para renovar la cartelera de cine en Paraguay, entre las que destaca un nuevo filme de producción paraguaya: Sé valiente, un drama histórico ambientado en los años de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) que enfrentó a Paraguay con Argentina, Brasil y Uruguay.

La película se centra en Gabino, un joven campesino, y su relación con Gertrudi, una joven indígena, cuyas vidas se ven sacudidas por la invasión de los aliados.

Sé valiente es la nueva película del director Marcelo Torcida, realizador del drama de 2015 Felices los que lloran. Es protagonizada por Franco Gallardo y Abigail Cubilla y el elenco incluye también a Héctor Silva (Luna de cigarras), Dahiana Acosta y Milagros Balbuena.

Otra novedad destacada de la semana es la secuela de la película de terror de 2021 Teléfono negro, en la que un adolescente se enfrentaba a un temible asesino serial enmascarado.

En la secuela, que trascurre cuatro años después de los eventos de la película anterior, el joven Finney sigue lidiando con el trauma de haber sido secuestrado y haber matado al asesino, pero el espectro del hombre enmascarado se niega a dejarlo vivir en paz.

Mason Thames vuelve a protagonizar junto a Madeleine McGraw, mientras que Ethan Hawke vuelve a interpretar al misterioso asesino.

La dirección es de Scott Derrickson, quien estuvo a cargo de la primera entrega de Teléfono negro y es también el director de películas como El exorcismo de Emily Rose (2005), Siniestro (2012) o Doctor Strange (2016).

Igualmente, llega hoy a cines la comedia dramática sobrenatural Cuando el cielo se equivoca, en la que un ángel baja a la Tierra para evitar perder sus alas. Para lograrlo, debe ayudar a un hombre a entender que el dinero no resuelve todos los problemas.

La película es protagonizada y dirigida por Aziz Ansari (Master of None), e incluye en su elenco a Keanu Reeves (John Wick 4), Seth Rogen (El estudio) y Keke Palmer (Nop).

Propuestas animadas

Este jueves se estrena también la película animada francesa de aventuras Angelo en el bosque mágico, en la que un niño que sueña con ser un zoólogo es olvidado por sus padres en una estación de servicios mientras viajaban a visitar a su abuela, por lo que se interna en un bosque místico para intentar alcanzarlos.

Se estrena también la película animada cristiana Jesús, la luz del mundo, una película sobre la vida de Jesús desde la perspectiva del apóstol Juan.

Finalmente, llega por primera vez a cines de Paraguay la película animada de 2016 La tortuga roja, una inédita colaboración entre el legendario estudio japonés de animación Ghibli y varios estudios franceses.

La película, dirigida por Michaël Dudok de Wit, sigue a un hombre que queda varado en una isla luego de un naufragio, y sus repetidos intentos de escapar son frustrados una y otra vez por una misteriosa tortuga marina roja.

