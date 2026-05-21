Estrenos de cine en Paraguay: vuelve Star Wars con ‘The Mandalorian and Grogu’

Tres nuevas películas llegan hoy a cines de Paraguay, entre ellas el esperado regreso de Star Wars a la pantalla grande en el primer largometraje del universo creado por George Lucas que llega a las salas desde Star Wars: El ascenso de Skywalker en 2019.

The Mandalorian and Grogu es una continuación de la exitosa serie televisiva The Mandalorian – estrenada en la plataforma de streaming Disney+ en 2019 – y narra una nueva aventura del cazarrecompensas interplanetario Din Djarin y su aprendiz Grogu, quienes son reclutados para rescatar a un miembro de una poderosa familia criminal a cambio de información que necesitan.

Pedro Pascal protagoniza, repitiendo su rol de la serie. Lo acompañan en el elenco Jeremy Allen White (El Oso) y Sigourney Weaver (Avatar: Fuego y cenizas).

La dirección es de Jon Favreau, realizador de las dos primeras películas de Iron Man (2008 y 2010) y de la ‘remake’ de 2019 de El Rey León.

Cartelera: Horarios de ‘The Mandalorian and Grogu’ en cines de Paraguay

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Dos propuestas de terror

Este jueves se estrena también la película de terror sobrenatural Hokum, que cuenta la historia de un escritor que se hospeda en un hotel y descubre que inexplicables fenómenos paranormales se producen entre sus paredes.

La película es protagonizada por Adam Scott (Severance) y dirigida por Damian McCarthy.

Cartelera: Horarios de ‘Hokum’ en cines de Paraguay

Finalmente, otra película de horror que se estrena hoy en cines es El pasajero del Diablo, que sigue a una joven pareja en un viaje de carretera hasta que son testigos de un accidente fatal, tras lo cual descubren que están siendo acechados por una entidad sobrenatural.

Protagonizan Jacob Scipio (Bad Boys: Hasta la muerte), Lou Llobel (Foundation) y Melissa Leo (El justiciero 2) bajo la dirección de André Øvredal (Drácula: Mar de sangre).

Cartelera: Horarios de ‘El pasajero del Diablo’ en cines de Paraguay