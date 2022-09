Intercontinental Editora presenta “La política de la Conferencia de Paz del Chaco, 1935 - 1839″, de Leslie B. Rout, por primera vez en español

El libro de Leslie B. Rout La política de la Conferencia de Paz del Chaco, 1935 – 1839 (Asunción, Intercontinental Editora, 2022), publicado por primera vez en castellano para el público lector hispanohablante, , con prólogo de Guido Rodríguez Alcalá y traducción de Montserrat Álvarez, será presentado hoy, jueves 29 de septiembre, a las 19:00 horas, en la Casa del Bicentenario Augusto Roa Bastos.

Un aporte clave

El libro Politics of the Chaco Peace Conference, 1935-1939 (Austin, University of Texas Press), del historiador estadounidense Leslie B. Rout, un aporte clave para la comprensión de las relaciones diplomáticas y los intereses en juego en la Guerra del Chaco (1932-1935), el mayor conflicto bélico del siglo XX en Sudamérica, apareció publicado en inglés en Estados Unidos en 1970.

La investigación del Dr. Rout proporciona un amplio y minucioso análisis de las alternativas en la Guerra del Chaco y la Conferencia de Paz, a partir de una sólida documentación y contando con entrevistas realizadas por el propio autor a varios protagonistas de esa reunión diplomática que todavía vivían cuando la obra fue escrita.

Negociaciones secretas

En junio de 1932 estalló la guerra entre Bolivia, un país sin litoral en busca de una salida fluvial al mar, y Paraguay, un país hambriento de tierra y de una supuesta riqueza mineral. En 1935, los antagonistas, al filo del agotamiento, acordaron discutir sus diferencias.

Leslie Rout examina los vanos esfuerzos diplomáticos por evitar el estallido de las hostilidades, las iniciativas diplomáticas que culminaron en el alto el fuego y la batalla diplomática que llevó a un arreglo definitivo. Enumerando los obstáculos y avances de la conferencia de paz, el doctor Rout concluye que, pese a los intercambios de diplomacia abierta, fue a través de negociaciones secretas que se logró llegar finalmente a un acuerdo.

Un cuadro más complejo

La explicación habitual destaca los intereses de la Royal Shell y la Standard Oil en el territorio chaqueño, que se suponía rico en petróleo. Para la voz popular, dichas empresas manejaron como títeres a los gobiernos locales para disputar ese territorio y ganar una ventaja comercial decisiva en el dominio de los mercados mundiales. El libro de Leslie B. Rout presenta la documentación suficiente para pintar un cuadro más complejo.

El novelista e historiador Guido Rodríguez Alcalá señala en el Prólogo a esta primera edición española: “la investigación de Rout se puede resumir así: el petróleo no fue la causa del estallido de la guerra en 1932 ni de la paz alcanzada en 1938″. Si bien, prosigue el prologuista, el representante estadounidense en la conferencia de paz, Spruille Braden, no era la personificación de la política de Buena Vecindad y estaba estrechamente vinculado a la Standard Oil, la conferencia y su culminación no fueron tan simples.

Por primera vez en español

La profesora Kathleen Kinsella Rout, viuda del autor, ha hecho posible, gracias a la confianza y la autorización para editar con Intercontinental la obra del Dr. Leslie B. Rout, la publicación en nuestro país de un estudio fundamental para la historia de Paraguay.

Con traducción a cargo de la escritora Montserrat Álvarez, el sello Intercontinental Editora presenta por primera vez en castellano el libro de Leslie B. Rout La política de la Conferencia de Paz del Chaco, 1935 – 1839.

Presentación del libro La política de la Conferencia de Paz del Chaco, 1935 – 1839

Día: Jueves 29 de septiembre de 2022

Hora: 19:00 horas

Lugar: Casa del Bicentenario Augusto Roa Bastos, México 346, entre Mariscal Estigarribia y 25 de Mayo.

Se referirá a la obra el novelista e historiador Guido Rodríguez Alcalá.