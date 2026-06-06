David Amado y el desafío de poner en disputa a la historia oficial en “Ruta Transchaco”

David Amado es un joven actor, dramaturgo y director paraguayo que actualmente reside en Berlín, Alemania; desde donde sigue colaborando activamente con la escena teatral local.

Parte de ese trabajo se puede ver en “Ruta Transchaco”, una obra de teatro documental que, según explicó, fue realizada conjuntamente entre su compañía La Posdramática y el Archivo de la Memoria Transmasculina Paraguay, coordinado por Elías Colmán.

En esta obra, que se constituye en el tercer capítulo de la serie “Es sobre nosotrxs también”, se busca interpelar y poner en disputa “lo que está construido en nuestro país”.

“Plantear una disputa a eso que se construyó desde aspectos históricos, de la construcción de la identidad individual de las personas, así como también desde la identidad colectiva de Paraguay”, explicó.

Detalló que el punto de partida de esta obra es que “el Colectivo de hombres trans y el Archivo de la Memoria transmasculina se encontraron con este archivo particular de la Guerra del Chaco, un recorte del diario El Orden de 1934 donde se le entrevista a quien ellos deciden llamar Manuel Villalba”.

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Amado explicó que, según ese recorte, Manuel Villalba fue un soldado que estaba condenado por el Coronel Irrazábal para fusilamiento por deserción, por un malentendido. “Este soldado con su hermano tratan de cambiarse de localidad en la guerra y son descubiertos, no hicieron por las vías apropiadas. Tenían que haber pedido permiso y no lo hicieron”, dijo.

“El titular de El Orden decía que el soldado Manuel fue salvado por el descubrimiento de su identidad. Y lo que pasó es que el hermano confiesa que en realidad Manuel y dice él en sus palabras ‘es una mujer’”, agregó Amado.

Señaló además que un médico inspeccionó al soldado y “el Coronel Irrazábal, al ver que se trataba de una persona que se identificaba como mujer en ese tiempo, le salva la vida”.

Amado detalló que, a partir de las investigaciones que realizaron, no se puede asegurar que esta historia sea fehaciente. Sostuvo que si bien hay una fotografía del soldado, no han podido contactar con parientes o nadie que haya conocido a esta persona y aún siguen en la búsqueda.

Sostuvo que “tampoco se puede asegurar que este soldado se haya identificado como una persona no cis y como una persona trans”.

”Ellos abren la posibilidad como una propuesta que dispute al archivo y abra una oportunidad de considerar, tal vez simbólicamente al menos, reivindicar la presencia o indicar la no presencia de personas trans en nuestra historia", señaló.

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“Es la primera vez en la historia del Paraguay que se considera, desde una perspectiva trans, que tal vez pudo haber sido una persona que no estaba conforme con su identidad cis y tal vez la guerra fue una oportunidad ¿no?“, añadió el director.

Amado señaló que el caso de Manuel “fue la puerta” para adentrarse aún más en la historia de la Guerra del Chaco, en la figura de los héroes y la invisibilización de las comunidades indígenas que habitaban en el territorio chaqueño.

“Esas personas, esos cuerpos, esas poblaciones fueron desplazados de la historia de la Guerra del Chaco desde siempre”, remarcó.

El director sostuvo que esta obra también pone en disputa “el relato nacionalista de la guerra” de la construcción de la identidad paraguaya. Igualmente cuestiona la construcción de la masculinidad a partir del relato militar.

“A partir de este hallazgo archivístico sucede como una seguidilla de hallazgos que fueron apareciendo otra vez en relación a lo que significó la Guerra del Chaco para la construcción del nacionalismo hoy y poner todo eso en disputa”, remarcó, en relación a la temática de la obra.

Amado señaló que parte de la puesta se basó en las investigaciones de la socióloga Jazmín Duarte Sckell acerca de la construcción de la masculinidad a partir del relato militar, y también el libro de Nicolás Richard, “Mala guierra: los indígenas en la Guerra del Chaco”.

Fausto Martínez, Elías Colmán y Mikal Meza son los intérpretes de esta puesta teatral que se viene presentando los días martes a las 20:30 en la Sala Piloto (Simón Bolivar 868).

Enriqueciendo la serie “Es sobre nosotrxs también”

Amado destacó que con “Ruta Transchaco” están enriqueciendo el proyecto “Es sobre nosotrxs también”, que se inició en 2017 y aborda el caso de Cástulo Vera Báez, desaparecido durante la dictadura y cuyos restos fueron identificados luego entre los hallados en la Agrupación Especializada.

“Fue un primer ejercicio escénico para decir ‘revisemos un poco, no la historia del Paraguay, sino la forma en la que hacemos memoria”, detalló.

El segundo episodio tuvo como escenario al Parque Bernardino Caballero, buscando echar luz sobre los espacios públicos de encuentro para el ejercicio de la democracia.

“Ochenta personas se pusieron los chalecos reflectivos y recorrieron el parque con unos audios. Y hacían este ejercicio de ver qué puede hacer una masa junta y organizada”, comentó.

Amado señaló que hay otros casos que le gustaría revisar dentro de este proyecto. “Hay muchos casos que tomar y muchos aspectos de nuestra historia que hay que revisar”, remarcó.

El ingreso a la escena de Berlín

David Amado está viviendo en Alemania desde hace tres años. “Decidí mudarme a Berlín para vivir la escena cultural de esa ciudad”, señaló el artista.

Afirmó que actualmente está trabajando en la escena independiente y under de la capital alemana. Afirmó que hay mucha institucionalización en el circuito que mueve la industria teatral en dicho país, por lo que es muy difícil ingresar.

En este sentido, señaló que ha presentado algunas obras y establecido redes con otros migrantes en pequeños espacios de arte independiente.

Comentó además que con “Ruta Transchaco” tienen una invitación para participar de un festival en la Universidad de Saarbrücken, el próximo mes de noviembre, por lo que requieren de apoyos para llevar esta puesta también a Alemania.

La obra cuenta con entradas agotadas para este martes 9, pero tendrá nuevas funciones los días 16 y 23 de junio. Las entradas se pueden adquirir (0987) 382-362.