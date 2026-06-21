Adiós a Carlo Ginzburg, el historiador que cambió la visión del pasado

Reconocido como el gran pionero de la reconstrucción del pasado a través del estudio de la vida de la gente común, Carlo Ginzburg ha fallecido este miércoles 17 de junio.

Ginzburg, conocido principalmente por sus estudios sobre la cultura popular, la brujería, las herejías y las creencias religiosas en la Edad Media y la Edad Moderna, alcanzó notoriedad internacional con la publicación, en 1976, de su libro El queso y los gusanos, que retrata la vida cotidiana y las ideas de un molinero que vivió en el norte de Italia en el siglo XVI y que fue condenado a morir en la hoguera por la Inquisición. Con sus investigaciones, Ginzburg revolucionó el estudio de la historia y se consolidó como uno de los impulsores fundamentales de la corriente de la microhistoria en la Italia de la década de 1970.

Nacido en Turín el 15 de abril de 1939, Carlo Ginzburg fue hijo de dos partisanos, el intelectual antifascista Leone Ginzburg (1909-1944) y la célebre escritora Natalia Levi, más conocida como Natalia Ginzburg (1916-1991).

El legado de Ginzburg es sólido y fecundo. La corriente de estudios históricos que ayudó a fundar ha definido el enfoque y marcado la ruta de la historiografía europea a partir de la segunda mitad del siglo XX. Al mismo tiempo, además de reconocido y respetado como historiador en los círculos académicos, Carlo Ginzburg llegó a ser un intelectual apreciado por un público más amplio gracias a su capacidad de analizar críticamente el presente.