Federico García Lorca y un doble homenaje en Asunción: tertulia y la obra teatral “Bodas de sangre”

El pasado 18 de agosto se cumplieron 90 años del asesinato de Federico García Lorca, uno de los poetas y dramaturgos más importantes de las letras hispanas. En Asunción será recordado con una tertulia literaria y una nueva puesta en escena de su emblemática obra “Bodas de sangre”.

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Hoy a las 19:30, en el local de la Librería de la Paz (Manduvirá 677 c/ O’Leary), se llevará a cabo una velada literaria que reunirá tertulia, vino y poesía. La misma es organizada por la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP), Escritoras Paraguayas Asociadas (EPA) y la citada librería.

Este encuentro, según detallaron a través de un comunicado, propone acercarse a García Lorca “desde la conversación y la poesía, en un ambiente distendido para compartir lecturas, reflexiones y miradas sobre una de las voces fundamentales de la literatura en lengua española”.

Esta actividad también servirá de anticipo a la conmemoración del Día Nacional de la Lectura, que se recuerda este viernes 28 de agosto, en coincidencia con la fecha de la promulgación de la Ley 7140/23 “De fomento de la lectura y el libro”.

“Organizar este homenaje a Federico García Lorca en vísperas de una fecha dedicada nacionalmente a la lectura constituye también una manera de celebrar el poder de la palabra y reafirmar el valor de los libros como espacios de encuentro, reflexión, disfrute y diálogo entre culturas”, señalaron desde la SEP.

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La actividad será de acceso libre y gratuito.

Obra de teatro “Bodas de sangre” llega a la Manzana de la Rivera

“Bodas de sangre”, una de las obras teatrales más emblemáticas de Federico García Lorca, subirá a escena desde este viernes 28 en el Centro Cultural de la Ciudad Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant).

Yarará Producciones está a cargo de esta puesta que se presentará en la sala García Lorca, que cuenta con la adaptación y dirección de Mafe Mieres. El elenco está conformado por: Caro Castillo, Claudio “Chuffy” Ávalos, Claudia Laterza, Belén Rojas, Alfredo “Miliki” Chaves, Mariela Ríos, Gustavo Ilutovich, y Natalia Valdez.

Para Mieres, Lorca es una de las figuras imprescindibles de la literatura y el teatro universal. “Es una personalidad poderosa que trasciende el tiempo y los estilos literarios. Fue un hombre que puso el foco sobre las minorías, un adelantado a su época”, indicó.

También destacó que “Bodas de Sangre” sigue reflejando conflictos profundamente actuales en su trama. “Podemos leer sobre la opresión, los mandatos impuestos sobre la mujer, el qué dirán, el deseo prohibido, la honra por encima de la felicidad y la violencia que engendra más violencia. Todos estos temas siguen formando parte de nuestro contexto”, remarcó.

La puesta contará con una estética contemporánea y un lenguaje escénico renovado, sin desvirtuar el universo poético construido por Lorca, buscando llegar a nuevas generaciones.

Las funciones serán los días viernes y sábados a las 21:00 y domingos a las 20:00, hasta el próximo 6 de septiembre. Las entradas cuestan G. 80.000 y se pueden reservar al (0987) 308-665.