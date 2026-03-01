JAVORÁI, pódcast de poesía paraguaya contemporánea

JAVORÁI es una serie de podcasts que busca saber un poco más de la “cocina” de nuestros poetas. Este ciclo sonoro es un trabajo realizado gracias a la Beca EVC - CIN de Estímulo a las Vocaciones Científicas otorgada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, Argentina), con apoyo del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA, Paraguay).

JAVORÁI cuenta con la curaduría y producción de Liz Haedo, Zaira Nofal y Yanina Azucena; música del grupo Purahéi Soul (Jennifer Hicks y Miguel Narváez); voz de Luciano Páez Souza; edición y diseño sonoro de Matías Méndez; y arte y diseño gráfico a cargo de Rama Nuñez. La idea original es de Yanina Azucena.

Montserrat Álvarez

“...siempre huí de la fama y Paraguay me pareció un refugio de la notoriedad, un escondite. Soy una persona tímida, deseosa de anonimato...”

Montserrat Álvarez (Zaragoza, España, 1969) pasó su infancia y adolescencia en Lima (donde fue la primera mujer en obtener el Premio Poeta Joven del Perú) y actualmente reside en Paraguay. Estudió Filosofía en la Universidad de Zaragoza (España), la Pontificia Universidad Católica (Perú) y el Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos de la orden jesuita en Asunción (Paraguay). Dirige El Suplemento Cultural del diario ABC Color desde 2013.

Ha publicado los libros Zona Dark (Lima, 1991), Espero mi turno (Asunción, 1996), El Poema del Vampiro (Asunción, 1999), Underground (Asunción, 2000), Alta suciedad (Buenos Aires, 2005), Nerópolis (Lima, 2006), Bala perdida (México, 2007), Panzer Plastic (Lima, 2008) y Nómade (Buenos Aires, 2023). El artista Armando Andrade Tudela le dedicó recientemente la exposición MONTSERRAT en Carreras Mugica, la mayor galería de arte del País Vasco, España.

Gregorio Gómez Centurión

“Yo creo que en mi caso el guaraní yo aprendí pero de los analfabetos, cuando comienzan a escribir y a leer, los indígenas ya pierden su capacidad de hablar, entonces los analfabetos son los mejores maestros para aprender la lengua guaraní, eso a mucha gente no le gusta...”

Gregorio “Pirulo” Gómez Centurión (Villeta, Paraguay, 1938) es un conocido luchador social, miembro de las Ligas Agrarias Cristianas. Comenzó escribiendo poesía, especialmente en guaraní, como un arma de lucha social.

Intelectual autodidacta trabajó como informante calificado de la cultura guaraní y paraguaya con grandes antropólogos, etnólogos y lingüistas. Es uno de los pocos paraguayos que aprendió el dialecto paï tavyterä.

Sergio Chaparro

“Mi conexión con el guaraní fue ya como después, se dio con la migración justamente en la panadería, con los panaderos todos paraguayos hablando en guaraní, yo dije esto esta buenísimo. De vuelta, esa mirada extranjera, con perspectiva, cuando vez la cosa y decís esto es rico, esto es lindo, esto es mío, esto es mi identidad…”

Sergio Chaparro (Caacupé, Paraguay, 1998) migró a Buenos Aires al terminar la secundaria. Estudió fotografía en la escuela Maestro Quinquela. Desde marzo de 2020 reside en Rosario, donde creó la Florería Andante. En 2023 publicó Korasõ y fue finalista del Concurso Municipal de poesía Felipe Aldana (Rosario) con La galería y otros lugares.

Aida Risso

“... de repente sucedía un texto, ¿verdad?, porque me parece que esa es la gran diferencia entre la narrativa y la poesía, que la poesía sucede, y si no quiere, no sucede...”

Aida Risso (Nueva Germania, Paraguay, 1970) integró el taller Abra palabra coordinado por Lía Colombino. Tomó talleres de escritura con Selva Almada y seminarios de arte contemporáneo con Ticio Escobar. Fue cofundadora e integrante del grupo Hara Teatro, dirigido por Wal Mayans.

Publicó Secreta Tendencia con Ediciones de la Ura (2014) y Dormir a las nueve con Aike Biene Ediciones (2019).

Es profesora de lengua guaraní.

Lourdes Benítez

“Escucho mucho un lenguaje corporeo, más manifestante desde la incomodidad, de la diversidades de como una percibe el cuerpo, estamos hablando de acontecimientos actuales, ya no nos estamos más quedando atrás, describiendo el lapacho y la arena roja, (...) ese romanticismo de antes se está quebrando...”

Lourdes Benítez (San Lorenzo, 1988) estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Asunción, y formó parte de su elenco de teatro y la Academia Kavure’i.

Brinda talleres literarios para niños y adultos. Publicó de manera independiente Sub (2015) e Imagenario (2017).

Sobre la coordinadora de JAVORÁI

JAVORÁI es un trabajo de equipo, colaborativo, desarrollado a partir de una idea original de Yanina Azucena.

Yanina Azucena (Asunción, 1989) vive en Buenos Aires. Es licenciada en Artes de la Escritura por la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Su trabajo se centra en la edición, la traducción y la investigación, con especial interés en la literatura paraguaya escrita en guaraní. Publicó Voy a ir a venir (2024) y coordinó proyectos como el pódcast JAVORÁI, dedicado a poetas paraguayos. Además, ha participado en festivales internacionales de poesía y recibido becas de investigación por su trabajo sobre poesía contemporánea.

El 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía, establecido por la UNESCO en 1999 para honrar esta forma de expresión artística. Durante este mes, se fomenta la lectura de poesía como puente para el diálogo cultural y la diversidad creativa.