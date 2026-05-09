Presentan en Uruguay libro sobre la historia jesuítica de Santiago de Misiones

La presentación estuvo a cargo de los autores Jorge Benítez Cabral y Stella Bogarín Frutos. Del encuentro participaron historiadores, escritores y referentes culturales de Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, con el objetivo de compartir y destacar las diversas historias de los países participantes.

Lea más: Misiones: concejales solicitarán intervención MTESS por denuncias en Hambre Cero

Durante la actividad, los autores resaltaron la riqueza del arte jesuítico conservado en el museo santiagueño “Tesoros Jesuíticos”, además del aporte de la investigación para rescatar la historia más antigua y profunda de la reducción de Santiago, creada en la segunda mitad del siglo XVII y vigente hasta finales del siglo XVIII.

Benítez señaló que los asistentes mostraron gran interés en los detalles de la investigación y realizaron consultas relacionadas con las características actuales de la comunidad santiagueña. El libro ya había sido presentado el pasado 23 de abril en el Museo de Itaipú, en Hernandarias.

Asimismo, anunciaron que la obra será presentada nuevamente el próximo 31 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Asunción, con el apoyo de la Editorial “El Lector”, sello encargado de la publicación del material.

Los participantes de la 17 Jornada de Geohistoria también adquirieron el libro anterior de los autores, titulado “Santiago. Capital de las Ruinas Jesuíticas de Adobe”, publicado en 2024.

Lea más: Día de la Madre: Comercios activan promociones y esperan repuntar ventas