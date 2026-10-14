Literatura
14 de octubre de 2026 - 20:48

González Morel presenta libro sobre la justicia como freno al poder en Paraguay

González Morel con blazer oscuro y corbata roja, sonriente, frente a un emblema institucional en un entorno verde.
Carlos Gustavo González Morel

El exdecano de la Facultad de Derecho UNA, Carlos Gustavo González Morel, analiza en su nuevo libro “El proceso, un camino a la libertad: Paraguay 1989–2025” el rol de la justicia independiente y el debido proceso como garantías frente a los abusos de autoridad. La presentación oficial se realizará este jueves en el Congreso Nacional.

Por José María Peralta
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¿Puede un procedimiento judicial convertirse verdaderamente en un camino hacia la libertad? Con esta pregunta central, el jurista y académico paraguayo Carlos Gustavo González Morel presenta su nuevo libro titulado “El proceso, un camino a la libertad: Paraguay 1989–2025”.

El planteamiento central de la obra sostiene que el proceso judicial no debe reducirse al mero cumplimiento de formalidades, plazos, escritos o resoluciones, sino representar una garantía efectiva para los ciudadanos frente a la arbitrariedad.

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Desde una perspectiva republicana, constitucional y garantista, González Morel propone comprender el juicio como un espacio donde las partes ejercen sus derechos en condiciones de igualdad jurídica ante una autoridad independiente e imparcial.

La investigación analiza esta problemática en el periodo comprendido entre 1989 y 2025, etapa de profundas transformaciones políticas e institucionales en el país.

Aporte al debate nacional y al Estado de derecho

El trabajo se publica en un contexto donde la independencia judicial, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en las instituciones forman parte de los debates más urgentes de la agenda paraguaya.

Carlos Gustavo González Morel, con toga académica, presenta su libro en un ambiente formal, rodeado de elementos del Congreso Nacional.
Carlos Gustavo González Morel presenta su libro "El proceso, un camino a la libertad: Paraguay 1989–2025" en la Biblioteca del Congreso Nacional.

Al respecto, la obra invita a reflexionar sobre la fortaleza del Estado de derecho, la cual no reside únicamente en la existencia de leyes e instituciones, sino en su capacidad real para proteger las libertades humanas y asegurar que nadie quede expuesto a decisiones arbitrarias.

Detalles del acto de presentación

El evento de lanzamiento tendrá lugar este jueves 15 de octubre de 2026, a las 19:00, en el Salón Auditorio de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional.

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El programa del acto incluye:

  • Apertura institucional: A cargo de Intercontinental Editora.
  • Discurso de presentación: Pronunciado por el Prof. Dr. Roberto Ruiz Díaz Labrano.
  • Presentación del prólogo: A cargo de su autor, el Esc. Juan José Benítez Rickmann.
  • Palabras del autor: El Dr. González Morel compartirá las motivaciones y reflexiones centrales de su investigación.

Al finalizar la ceremonia, el autor firmará ejemplares de la obra y mantendrá un espacio de diálogo con el público asistente.

Sobre el autor

El Prof. Dr. Carlos Gustavo González Morel es un destacado jurista y docente paraguayo de extensa trayectoria. Entre sus antecedentes académicos, ejerció el cargo de decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y cuenta con un reconocido trabajo volcado al estudio de las instituciones jurídicas del país.