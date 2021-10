Bianca Orqueda, talento del Chaco a Dubái

Bianca, de 22 años, viene dando pasos cada vez más firmes como artista indígena, representando un estilo musical “sui generis”, con canciones escritas por ella. En sus interpretaciones se imponen la lengua natal: el nivaclé, que también está incorporado a la Ley de Lenguas. Más de más de 14 mil nativos hablan este idioma en el Chaco. Su más reciente trabajo se denomina “Oitej” (Duele). Cuenta la historia de un desamor, fue producido por Alejo Jiménez, y está disponible en todas las plataformas, junto con sus demás canciones.

El primer disco de Bianca ya está también en proceso, para eso alterna su estadía entre Asunción y el Chaco en los últimos meses. “Este primer disco va hablar mucho de mi y va tratar de varios estilos musicales. Estamos disfrutando haciendo música y haciendo las cosas bien, con mucha disciplina”, dijo. Como integrante de una familia de once hermanos, Bianca destaca que es fundamental el apoyo de su familia, en especial de su mamá quien la impulsó a soñar desde pequeña: “Veo a la niña de 7 años que está cumpliendo todos sueños; desde allí soñé en grande y voy logrando todo a poco”, destacó.

El viaje

En cuanto al viaje a Dubái, mencionó que fue una gran sorpresa para ella y que la invitación y organización para el viaje vino de la mano de REDIEX y PNUD “que hicieron posible que pueda participar y disfrutar la increíble experiencia de representar al país en un evento que busca destacar las bonanzas de Paraguay y reivindicar la importante reserva cultural que son los pueblos originarios”. Agregó “me dijeron que iba a viajar a Dubái a representar a Paraguay y la verdad que cuando me lo dijeron no me lo creí”, comentó entusiasmada. El viaje se concretaría en la segunda semana de noviembre.

El pabellón de Paraguay en Dubái tiene 213 metros cuadrados en su planta baja, resultado de la cooperación de Emiratos Árabes Unidos, que proveyó el espacio. En la fachada principal exhibe varias fotos de nuestro país, con la temática de la participación enfocada en el potencial hídrico de Paraguay para el desarrollo como país productor de alimentos. Varios artistas paraguayos, como el renombrado Koki Ruíz, ya estuvo trabajando en el lugar, preparado un mural mural hecho de semillas y arena, denominada La Recolección de los Frutos.

Estilo

En cuanto a la inspiración de Bianca para escribir sus canciones, ella dice que toma historias del día a día, de sus experiencias y que aprovecha cada toque de inspiración para componer, siempre llevando en alto sus orígenes y su legado indígena.